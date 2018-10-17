Главком инспектировал Нарву и отвечал на неудобные вопросы сам

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Генерал Рихо Террас, командующий Силами обороны Эстонии, в ходе беседы с журналистами на прошлой неделе сообщил о своем видении оборонительного потенциала региона, в частности, нарвского отделения Кайтселийта.

Воинское звание Рихо Терраса (на снимке слева) соответствует генералу армии, как например, в России и США, только там отличительными признаками являются 4 звезды, а в эстонских Силах обороны – 4 шестиугольника. На снимке справа — Александр Лупанов. Фото: Сергей Трохачев

Напомним, что по численности Кайтселийт примерно в 4 раза превосходит регулярные Силы обороны, так что пристальное внимание к нему со стороны командующего вполне объяснимо. Надо было посмотреть, «как у нас развивается нарвский Кайтселийт», – сказал в начале беседы Рихо Террас.

Достаточно ли активно привлекается молодежь?

Уместно отметить, что в составе Кайтселийта, помимо боевых подразделений, включенных в оперативное планирование Сил обороны, имеются также женское формирование – Naiskodukaitse, и два детско-юношеских – Noored Kotkad («Молодые орлы») и Kodutütred («Дочери Отчизны»). В нарвском отделении Кайтселийта, которым руководит присутствовавший на встрече капитан Александр Лупанов, таких «орлят» до 17 лет уже 57. Может быть, это немного для такого большого города, заметил Рихо Террас, но выглядит внушительно по сравнению с тем, что было 2 года назад.

Всего же в нарвском отделении числится 250 человек, возраст которых по большей части не превышает 28 лет, а в среднем составляет 25 лет, как сообщил Александр Лупанов и добавил, что самому старшему нарвскому добровольцу, причем активно действующему, уже 83 года.

Приятно было убедиться, что в отличии от подавляющего большинства частных компаний, ориентирующихся исключительно на молодых, в Кайтселийте принцип «эйджеизма» (англ. ageism), то есть дискриминации по возрасту, начисто исключен. «Они сейчас взяли одного человека, которому 66 лет. Так что это открыто для всех», – резюмировал генерал Террас и обратил также внимание на то, что так называемыми «поддерживающими лицами» могут стать люди с любым гражданством.

Вопрос о Кайтселийте обсуждался с мэром города Тармо Таммисте, рассказал командующий: решили, что целесообразно составить на следующий год план совместной работы с городской властью, чтобы этот добровольческий союз сделался абсолютно понятным и прозрачным для горожан и чтобы последние отчетливо представляли себе его деятельность в мирное время.

Почему случилась трагедия?

Чудовищное происшествие с нарвским пенсионером Иваном Тогидным, который заблудился в лесу и тело которого только через две с лишним недели обнаружили добровольцы, а вовсе не полиция, не военные и не профессиональные спасатели, потрясло всех неравнодушных людей (см. «ВП» от 17.10.2018). Как такое могло произойти, и почему не вмешался Кайтселийт, члены которого имеют опыт действий в экстремальных ситуациях? «Их никто не призвал», – был ответ генерала Терраса. Действительно, по словам сына погибшего Николая, в первые дни полиция не допускала к поискам ни родных, ни местных жителей: согласимся, довольно странное решение. Да, команды не было, подтвердил Александр Лупанов. Но члены Кайтселийта все же в поисках участвовали, хоть и без приказа, на добровольных началах.

Что требуется сделать?

Наверно, не ошибемся, если выдвинем предположение, что именно этот случай побудил командующего ускорить свой приезд в Нарву и серьезно поговорить с мэром о Кайт- селийте и его возможностях, а также о возможностях регулярных частей. Так, на 28 ноября запланирован визит 1-й пехотной бригады, исторически тесно связанной с Нарвой и являющейся старейшим воинским подразделением Эстонии – «старше, чем сама республика».

Если коротко изложить идею генерала Терраса, то она сводится к тому, чтобы люди в военной форме стали вполне привычными для нарвитян. Заметим: кое-что в этом направлении уже сделано. В апреле отметили День ветеранов, когда перед торговым центром «Фама» все желающие смогли отведать армейский обед, посидеть в боевых машинах и вдоволь пообщаться с военнослужащими. Совсем недавно, чуть больше месяца назад, при деятельном участии военных прошел «Забег героев», точнее, гимназистов – практически марш- бросок. Не говоря о том, что члены Кайтселийта участвовали едва ли не во всех общественных мероприятиях в Нарве, в особенности летом.

В общем, по мнению командующего, «Кайтселийт должен стать частью плана на случай кризиса», члены его отделения «такие же нарвские люди», и этот факт необходимо четко осознать всем, особенно властям.

Сколько стоит оборона?

Разумеется, мы не могли не спросить о бюджете. Вопрос не праздный: как сообщил порталу Delfi член социал-демократической партии, экс-депутат парламента и бывший министр культуры Яак Аллик, только 18 процентов эстоноземельцев поддерживают увеличение военных расходов (из них 25 процентов эстонцев и 2 русских).

В нынешнем году, сказал командующий, бюджет составил 542 миллиона евро. На семинаре по безопасности, состоявшемся в апреле, правда, была озвучена иная цифра – 520 миллионов. Но, во-первых, прошло некоторое время, а во-вторых, так или иначе, на оборону расходуется 2,17 процента от внутреннего валового продукта. На следующий год планируется около 585 миллионов в связи с предполагаемым ростом ВВП. Для сравнения командующий отметил, что в США эстонский годовой бюджет расходуется за... пять часов! При том, что закупка вооружения обходится Эстонии дороже: те ведь приобретают оптом, в огромном количестве. «Там, где у них 500 единиц, у нас только 5», и цена за одну, понятное дело, выше. Если же посмотреть бюджеты стран НАТО, то Эстония здесь на 5-м месте снизу из 29 стран-участниц – не в процентном отношении, а в реальных суммах. «После нас только Люксембург, Албания, Словения и Черногория, так что мы очень маленькая страна», – подытожил генерал.

Спорт важен

Рихо Террас выглядит исключительно подтянутым. Неудивительно, что он еще и член Совета Олимпийского комитета, равно как и президент Стрелкового союза Эстонии, поэтому были запланированы и проведены встречи с некоторыми спортивными активистами города, в частности, с директором Спортхолла Андреем Шилиным, исполняющим обязанности директора спортивной школы «Паэмурру» Леонидом Гуловым, а также тренером по стрельбе Александром Макаровым. Следовало выяснить, «как у них здесь дела, потому что Нарва очень много сделала для развития стрелкового спорта в Эстонии». И, отметим мы, продолжает делать: готовится, например, новое биатлонное стрельбище.

Встреча с главкомом была крайне важна, по словам Александра Макарова. Нынешний тир, расположенный рядом с торговым центром «Фама», всем хорош, однако уже маячит срок окончания аренды, хотя года три еще остаются. Пока спортшкола арендует помещение на льготных условиях.

Упражняются здесь не только стрелки, но и биатлонисты из «Энергии». И будут заниматься впредь, так как огневые рубежи, которыми предполагается оснастить трассу на Ореховой горке, идеально подойдут для соревнований, но в целях начальной подготовки желателен именно тир. Неплохо было бы также сделать ремонт и поставить новое оборудование. Все это было сообщено командующему, который, хотя вскоре и выйдет в отставку, но останется президентом Стрелкового союза, равно как и активистом олимпийского движения в республике.

Сергей Трохачев

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