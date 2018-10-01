«Зеленая волна» накроет Таллиннское шоссе

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В ближайшее время автомобилисты при условии соблюдения правил дорожного движения смогут безостановочно двигаться по Таллиннскому шоссе – появится так называемая «зелёная волна», призванная экономить время и бензин автовладельцев.

Новая разметка, выделившая полосу для поворота направо на перекрестке Таллиннское шоссе – Энергия, уже появилась.

Автор фото: Софья Боборенко

Об этом рассказали на традиционном инфочасе в мэрии директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева и руководитель коммунально-строительного отдела Татьяна Леннук.

Елена Скулачева:

- Таллиннское шоссе было выбрано для создания «волны» потому, что именно на нем находится самое большое число светофоров и оно является одной из самых загруженных дорог города. Построенные на нем островки безопасности, за которые наш департамент ругали весь прошлый год, несколько снижают скорость движения автотранспорта по шоссе, и это хорошо, иначе бы по новому отремонтированному полотну многие мчались со скоростью 70 км/ч, а не 50, как это разрешено.

Татьяна Леннук:

- Светофоры будут отрегулированы таким образом, чтобы транспортные средства с учетом времени суток и загрузки дороги могли следовать по Таллиннскому шоссе без остановки. До нынешнего времени светофоры были настроены по старым нормам. Однако сейчас, в связи со строительством торговых центров, многие перекрестки загружены по-иному, чем раньше, поэтому город и заказал исследование.

Согласно исследованию

«Зеленая волна» - методика обеспечения безостановочного движения транспорта за счёт согласованного включения зелёного света на перекрёстках.

Для того, чтобы найти оптимальное время работы разрешающего и запрещающего сигнала светофоров, фирмами IB Foor OÜ и Liikluslahenduse OÜ осенью прошлого года было проведено исследование движения автотранспорта по единственной автомагистрали Нарвы - Таллиннскому шоссе. С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке: web.narva.ee/files/13889.pdf

Исследователи наблюдали за движением и считали количество проезжающего транспорта на пяти перекрёстках по Таллиннскому шоссе в течение нескольких дней в часы пиковой нагрузки: утром (7-9) и вечером (16-18). Всего за 20 часов наблюдения было учтено 20 061 моторное средство. Учитывалось не только количество транспорта, но и наиболее популярные направления движения, а также - время ожидания на перекрестках: как водителей, так и пешеходов. По результатам этого исследования уже предприняты первые изменения.

Новая схема выезда от «Фама»

Так, с 18 октября изменился порядок движения по полосам при выезде от торгового центра Fama на Таллиннское шоссе и улицу Энергия. Из правого ряда разрешен поворот только направо, из левого - прямо и налево. Знак, предупреждающий об изменении порядка движения, установлен, нанесена разметка.

Такое решение обусловлено тем, что, как оказалось, чаще всего люди выезжают с этого перекрестка от торгового центра направо, а не прямо или налево. Поэтому для движения направо выделили целую полосу. Самые активные нарвитяне уже обсудили нововведение в соцсетях и пришли к выводу, что только практика покажет, было ли решение оправданным или возникнут новые сложности.

Ориентировочно – с декабря

В дальнейшем, обещает Елена Скулачева, будут внесены коррективы в режимы работы светофоров как на данном перекрестке (Тал. ш. - Энергия), так и на всех остальных. Окончание работ планируется к середине ноября этого года, однако точную дату запуска «зеленой волны» представители департамента назвать затруднились.

Планируется ли распространить подобную схему работы светофоров на другие улицы города? Возможно, необходимость в этом и появится, пошутили чиновницы, но не раньше, чем в городе появятся новые магистрали. В перспективе улица Кересе может стать кандидатом на запуск волны безостановочного движения автомобилей. С другой стороны, заметили в свою очередь журналисты, реконструкция именно этой улицы в 2019 году может привести к изменениям в движении городского транспорта и, возможно, потребуется заново настраивать светофоры и по Таллиннскому шоссе, чтобы сохранить «зеленую волну».

Софья БОБОРЕНКО