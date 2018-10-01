Какое повышение зарплат удержит специалистов в Нарвской горуправе?

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На ближайшей сессии Нарвского городского собрания, которое состоится на этой неделе в четверг, 24 октября, депутаты рассмотрят вопрос о принятии дополнительного бюджета. Совершенно точно, что вопрос повышения зарплат для работников городских служб там рассматриваться не будет, но разговоры об этом в кулуарах ведутся уже довольно давно.

Нарвское горуправление теряет специалистов - малы зарплаты. Автор фото: Светлана Зайцева

Причиной для этих разговоров стал отток специалистов из департаментов горуправы Нарвы. По нашей информации, Департамент городского хозяйства за текущий год покинули три специалиста, Департамент развития и экономики по крайней мере один, Департамент архитектуры и планирования – трое. Ещё весной этого года городской секретарь Нарвы Антс Лийметс обращал внимание управы на то, что город теряет специалистов. Сейчас он затруднился назвать точное количество тех, кто покинул городскую службу:

- Такой статистики я не веду. Люди уходят и из департаментов, и из муниципальных учреждений. С одной стороны, от работников требуется постоянное повышение эффективности работы, с другой стороны, оклады в 2008 году были урезаны и с тех пор повышались только один раз.

Действительно, попытка управы поднять работникам зарплаты в 2017 году на 5% поддержку у депутатов не нашла, тогда потребовалось найти в бюджете средства на повышение зарплат педагогам школ по интересам и спортивным тренерам на 15%.

Сколько получают специалисты?

Причины для ухода у людей, конечно, разные. Кто-то уходит в декрет, кто-то находит работу в частном секторе, но часть работников ушли в соседнее самоуправление, город Нарва-Йыэсуу, на схожие должности. Вероятно, одна из причин такого решения – финансовая, соседи платят бо- льше.

- Вопрос о повышении зарплат для специалистов сейчас стоит, действительно, остро, потому что остро стоит вопрос с кадрами. Люди уходят именно по причине низких зарплат. Думаю, что для сохранения работоспособности департамента требуется, по крайней мере, 20%-й рост окладов, 10% уже не спасут ситуацию, - высказала свое мнение Елена Скулачева, директор Департамента городского хозяйства Нарвы.

В народе существует мнение о том, что у всех работников департаментов Нарвской горуправы высокие оклады. Е. Скулачева на инфочасе для журналистов озвучила цифры: старшие специалисты её департамента получают от 820 до 1090 евро, главный специалист – 1213 евро. Это брутто зарплаты, в то время как управа Нарва-Йыэсуу предлагает главным специалистам 1500 евро при меньшей рабочей нагрузке. (Отметим, что руководители отделов департамента, конечно же, получают более высокие зарплаты, но и оттока среди них не наблюдается).

Понятно, что человеку, работающему за «минималку», такие зарплаты кажутся весьма неплохими, но и требования к специалистам местного самоуправления предъявляются определенные: необходимо владеть языком на уровень В2 или С1, иметь соответствующее образование, нести ответственность за реализуемые по проектам финансовые средства. Найти компетентного человека непросто, говорит Е.Скулачева, приходится брать на работу людей без опыта работы в местном самоуправлении, при этом «старые» работники вынуждены «вести» тех, кто только пришел на замену.

- С ситуацией справляемся с трудом, учим новых людей. Никаких доплат за наставничество, как это было раньше, у нас в бюджете не предусмотрено, если и получается поощрить человека, то это скорее разовое действие, чем постоянная прибавка за дополнительную нагрузку. Сейчас у нас готовятся два очень больших конкурса госпоставки на пятилетнее обслуживание и уборку городских дорог и зеленых зон, и мы испытываем трудности из-за сложившейся ситуации,- отметила она.

Где найти деньги?

Антс Лийметс отмечает, что найти средства для повышения зарплат сейчас не так просто.

- Если Нарва выиграет и получит титул Культурной столицы, то нагрузка на бюджет увеличится. В перспективе вложенные деньги принесут прибыль, но сначала их нужно вложить, - напоминает он и добавляет, что разговоры о повышении зарплат возникают обычно во время подготовки городского бюджета на следующий год. Бюджет 2019 года будет представлен только к 1 декабря.

Лариса Оленина, председатель Стратегической комиссии горсобрания, в компетенцию которой входит рассмотрение вопроса о повышении окладов специалистам департаментов, подтверждает, что разговоры на эту тему в кулуарах ведутся, но комиссия сначала должна получить официальное предложение от управы.

- Если мы получим такое предложение, оно будет рассмотрено на комиссии. Это вопрос очень непростой, надо все как следует посчитать. Нужно учитывать, что регулярное повышение минимальной зарплаты, одобренное государством, создает дополнительную нагрузку на городской бюджет, каждый год на это нужно закладывать дополнительные деньги, - сказала она.

Софья Боборенко