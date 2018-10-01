Издатели нарвских газет о планах создания муниципальной газеты: это слишком дорого и социально безответственно

Дата публикации: Сегодня, 15:15 Просмотрено: 241

В том, что нарвские власти реализуют свой план по учреждению муниципальной газеты, которая будет еженедельно попадать в каждый почтовый ящик, вряд ли можно сомневаться. Также несомненно и то, что новое издание может вытеснить с рынка те, которые работают на нем годами.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В среду Нарвская городская управа одобрила проект создания целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, которое будет заниматься изданием муниципальной газеты.

Решение, которое должно одобрить Нарвское городское собрание, не оговаривает тираж и периодичность выпуска газеты, но, по нашей информации, он будет составлять 30 тысяч экземпляров и будет доставляться в каждый нарвский почтовый ящик еженедельно.

В нем не говорится о том, каким будет штат издания, но, по нашей информации, сотрудники уже набираются.

Нет там и даты выход в свет первого номера газеты, но, как нам стало известно, ее начнут выпускать уже в ноябре.

То, что газету будет выпускать не какой-то департамент управы, а специально создаваемое целевое учреждение, дает возможность публиковать в ней рекламу, то есть заниматься бизнесом, на что не имеют права муниципальные структуры.

Издатели нарвских газет не в восторге от того, что городские власти вторгаются на их территорию, и не считают такое решение социально ответственным Издатель газеты ”Город”, выпускающейся тридцатитысячным тиражом уже 15 лет, Наталья Фишер говорит, что Нарва будет тратить на газету не менее 250 тысяч в год (это расходы ”Города” и вряд ли у муниципального издания они будут меньше), а сколько будет на ней зарабатывать — большой вопрос.

Создавая собственную газету, нарвские власти отказываются от услуг издания ”Город”, которыми пользовались долгие годы, выделяя средства из бюджета на публикацию городской информации.

Наталья Фишер утверждает, что для нее планы Нарвы создать собственную газету стали большой неожиданностью, также как и неудовлетворенность городскими властями сотрудничеством ”Городом”.

”У меня это вызвало удивление, — говорит Фишер. — Мы всегда сотрудничали с нарвскими властями на тех условиях, которые они сами выдвигали, и мы эти условия выполняли”.

Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов заверяет, что причиной расставания с ”Городом” не был какой-то конфликт, а все дело в желании информировать население на более качественном уровне.

Он указывает на то, что о многих мероприятиях, в частности о недавно прошедшем фестивале Narva Station, нарвитяне не получали достаточной информации.

Наталья Фишер на это отвечает, что ”Город” в рамках договора с Нарвой публикует сообщения Департамента развития и экономики бесплатно, и если бы среди них была и информация обо всех важных мероприятиях, она была бы опубликована.

В то же время она отмечает, что иногда публикация информации невозможна, так как все площади в газете уже заняты оплаченной рекламой.

Зачастую другие департаменты управы высказывают недовольство тем, что для них публикации в ”Городе” платные, но издатель газеты говорит, что муниципальные структуры получают серьезную скидку.

”Вообще, полоса в ”Городе” стоит 945 евро плюс налог с оборота, но для муниципалитета мы всегда делаем скидку — 50-60 процентов и даже больше”, — информирует Фишер.

По ее словам, от таких платных городских публикаций редакция получает около пяти тысяч евро в год, а по договору с Нарвой ”Город”, выиграв конкурс, в 2018 году получил 20 тысяч, то есть в целом бюджетные средства покрыли 10 процентов годовых расходов.

Наталья Фишер не сомневается в том, что Нарве выгоднее покупать рекламные площади у ”Города” и других нарвских изданий, чем создавать собственное.

”Как правило, покупать услугу в любой бизнеса выгоднее, чем создавать ее самому”, — говорит Фишер.

Она сообщает, что ”Город” приносит минимальный доход, ”а иногда едва сводим концы с концами, при том, что у нас в штате всего пять человек”.

”250 тысяч в год — это минимальные расходы для газеты, которая доставляется в каждую нарвскую семью. Они включают расходы на печать, на заработные платы, на распространение, коммунальные расходы”, — информирует Наталья Фишер.

В том, что нарвские власти решили заняться газетным бизнесом, Наталья Фишер видит угрозу для ”Города” и других нарвских изданий.

”Мы переживаем, безусловно, — говорит издатель. — В Нарве много газет, и если городское издание заберет значительную долю рекламного рынка, возможно, кому-то придется закрыться. Неужели нарвские власти не волнует то, что из-за их решения человек десять, например. Могут лишиться работы? Это безответственный подход”.

Алексей Воронов, отвечая на вопрос, не волнует ли власти то, что существующие нарвские издания могут оказаться в сложном положении, если появится муниципальный конкурент, немногословен: ”У них и спрашивайте, в каком положении они окажутся. У нас первостепенная задача — качественное информирование населения, в том числе в связи с борьбой Нарвы за титул Культурной столицы Европы 20024 года”.

Вопрос того, во сколько обойдется городу это информирование, Воронов не считает первостепенным, но заверяет, что чрезмерных расходов оно не обещает.

В разговоре с Delfi, ссылаясь на свои источники, Наталья Фишер сообщила, что Нарва собирается потратить на выпуск газеты в два последних месяца этого года 60 тысяч евро, но Воронов эту информацию опровергает. По его словам, предполагается выделить на ноябрь-декабрь 30 тысяч евро.

”Складывается впечатление, что у Нарвы нет больше никаких проблем и задач, кроме информирования населения”, — говорит издатель ”Нарвской газеты” и ”Виру Проспект” Татьяна Завьялова, не считающая, что размер бюджета Нарвы позволяет тратить на информирование больше, чем можно тратить сотрудничая с существующими изданиями.

”У нас независимые издания, а не оппозиционные. Мы критически относимся к происходящему, но никогда не занимаемся критиканством. Если власти делают что-то положительное, то мы всегда это отмечаем в позитивном ключе. У нас есть опыт сотрудничества с муниципалитетом, совместного выпуска изданий. Нарва могла бы и дальше находить информационных партнеров в рамках конкурса, а не заниматься издательским бизнесом, в котором у нее мало опыта. Это очень дорогой проект, со многими подводными камнями”, — считает Татьяна Завьялова, также видящая угрозу для игроков рынка в появлении муниципальной газеты.

”У нас есть свой круг верных рекламодателей, который формировался годами. Они, я уверена, останутся с нами, — говорит Завьялова. — Нарвские власти постоянно говорят о поддержке местного бизнеса, но на деле получается, что мы получаем признание в основном за пределами города как носители русской культуры, а здесь вместо помощи нам вставляют палки в колеса”.

Татьяна Завьялова предполагает, что муниципальное издание может ударить по конкурентам демпинговыми расценками на публикацию рекламы, так как бюджетное финансирование сделает его сравнительно независимым от рекламных доходов, на которых держатся все остальные нарвские газеты.

В том, что на следующей сессии городского собрания большинство проголосует за создание целевого учреждения "Нарвская городская газета" можно не сомневаться. Правящее большинство выразило свою позицию на прошлом заседании, когда внесло в Программу развития города пункт, фиксирующий намерение учредить муниципальную газету.

Оппозиция пока занимает выжидательную позицию, ссылаясь на то, что пока подробности, в том числе бюджет издания, неизвестны, рано о чем-то говорить.

Читайте также:

«Спасибо, что вы здесь, и за все, что вы делаете»