Ирина Янович обвиняет в некомпетентности Татьяну Пацановскую

Дата публикации: 19-10-2018, 14:47 Просмотрено: 558

Канцлер права 17 октября подала на Нарву в суд из-за нарушений в распределении соцпомощи из-за несоответствия целого ряда постановлений горсобрания Нарвы об оказании социальных услуг положениям Закона о социальном попечении и, как следствие - Конституции.

Фото: Ирина Токарева

По словам руководителя Нарвского департамента социальной помощи Татьяны Пацановской, изменения департамент подготовил, но депутаты их не утвердили. Глава горсобрания Ирина Янович возмущена тем, что о проблемах в социальной сфере узнает из СМИ, и обвиняет Пацановскую в некомпетентности.

"Вчера из публикаций в СМИ я узнала очень много о социальной сфере города. Удивлению моему нет предела! Мне не понятно, почему руководитель Социального департамента, решая такие важные моменты социальной сферы города, не ставит в известность о каких-либо проблемах в первую очередь руководство города", - сообщила порталу rus.err.ee Ирина Янович.

По ее мнению, информация о том, что канцлер права обратилась в государственный суд с иском против города, дает ей полное право вообще поставить под сомнение компетентность Пацановской, возглавляющей работу социальной сферы в городе. "Уже в сентябре 2017 года со стороны канцлера юстиции были определены моменты несоответствия городских порядков.

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