В Нарве провалился люк

Среда обитанияВ Нарве провалился люк
Дата публикации: Сегодня, 10:11 Просмотрено: 126
Cегодня в 7 часов утра в Центр тревоги пришло сообщение, что в Нарве по адресу Кересе 2 на тротуаре образовалась большая дырка.
Автор: Юрий Лукас
Речь идёт о люке, который провалился. На место прибыла полиция и спасатели. Спасатели обозначили лентами опасное место.
О произошедшем оповестили местное самоуправление, которое займётся решением проблемы. В происшествии никто не пострадал.
Автор: Юрий Лукас
По информации пресс-секретаря полиции Лианы Лойде