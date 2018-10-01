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Среда обитанияВ Нарве провалился люк

Дата публикации: Сегодня, 10:11 Просмотрено: 126

Cегодня в 7 часов утра в Центр тревоги пришло сообщение, что в Нарве по адресу Кересе 2 на тротуаре образовалась большая дырка.

В Нарве провалился люк

Автор: Юрий Лукас

Речь идёт о люке, который провалился. На место прибыла полиция и спасатели. Спасатели обозначили лентами опасное место.

О произошедшем оповестили местное самоуправление, которое займётся решением проблемы. В происшествии никто не пострадал.

В Нарве провалился люк

Автор: Юрий Лукас

По информации пресс-секретаря полиции Лианы Лойде

 

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