В Нарве силами добровольцев заложен новый парк

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Облагородить старый сливовый сад, который находится на городской территории, и создать новый зеленый сквер - такова инициатива квартирных товариществ нашего города, поддержанная активистами Экологического круглого стола Нарвы. Первый шаг сделан: 15 деревьев в саду, расположенном между домами по Таллиннскому шоссе 59 и 61, были посажены добровольцами в прошедшую пятницу.

Работа по высадке деревьев кипела, несмотря на погоду. Фото: Софья Боборенко

Путь от идеи до посадки первых деревьев занял некоторое время. Инициатива возникла в 2017 году, в её результате появился проект «Новая жизнь твоего двора», основной целью которого является привлечение активных жителей городских многоквартирных домов к участию в создании зеленых пространств. Идея товариществ оказалась интересной, так как предполагалось, что ландшафтное оформление участка вблизи этих домов может стать завершающей точкой сквера, расположенного по улице Пяхклимяэ или его логическим продолжением.

Однако загвоздка заключалась в том, что территория, на которой планировалось оформить сквер, является городской. В 2018 году рабочая группа Экологического круглого стола во главе с Натальей Поляковой и совместно с председателями этих квартирных товариществ создала простой эскизный план, который был согласован с главным городским архитектором и городским садовником. Инициатива горожан получила одобрение, но при условии, что все посадки деревьев на городской территории, в соответствии с существующими требованиями, будут согласованы с представителями организаций, чьи сети проходят под землей.

В результате всех согласований разрешение на посадку зеленых насаждений и размещение высоких клумб на городской территории было получено, а вопрос с оформлением дорожек внутри сквера пока остался открытым. Летом старый сливовый сад был расчищен силами жильцов, а срезанные ветви и деревья вывезены за городской счет.

Фото: Софья Боборенко

Справились за час

В исторический день закладки парка, 5 октября, команда из 12 человек быстро и слаженно, несмотря на непрекращающийся холодный дождь, буквально за час посадила 15 прекрасных саженцев вдоль дорожки, ведущей к аллее Пяхклимяэ. Важно, что к работе были привлечены и люди с особыми потребностями.

- С 1 октября организация Uus sild начала новый проект Tutor’s bridge («Мосты поддержки»), проводимый при поддержке Совета министров Северных стран, который направлен на вовлечение людей с особыми потребностями в городское благоустройство. Мы планируем подготавливать и обучать их для того, чтобы они могли заниматься подобной деятельностью на постоянной основе профессионально. В дальнейшем наша команда могла бы оказывать такого рода услуги квартирным товариществам Нарвы, - рассказал газете Владимир Наумов, член правления Uus sild и член Экологического круглого стола Нарвы.

Напомним, что Экологический круглый стол Нарвы предложил городским властям запустить новую городскую программу по благоустройству дворовых территорий КТ. Эта идея уже была рассмотрена в ходе заседаний рабочей комиссии горсобрания и нашла поддержку, так что в ближайшем времени можно ожидать принятия этой программы.

Фото: Софья Боборенко

Сеть взаимодействия

В посадке деревьев также принимали участие представители КТ «Таллиннское шоссе 59» и представители недавно созданной некоммерческой организации «Городские проекты» из Кохтла-Ярве, планирующие привлекать горожан к благоустройству своего города.

- Мы только начали свою деятельность и ищем активных людей, которые хотели бы принимать участие в общественной жизни и облагораживать свою среду обитания. Рады, что нашли единомышленников из Нарвы, поэтому сегодня здесь помогаем нашим новым партнерам, - сказал нашему изданию кохтлаярвесец Кирилл Шевцов.

Уже на этой неделе состоится встреча нового MTÜ с горуправой Йыхви для обсуждения дальнейшего сотрудничества, например, в части реконструкции парка города Йыхви. Нарвские партнеры, в свою очередь, обещали им информационную поддержку и личное участие в мероприятиях по благоустройству.

Примечательно, что активисты из соседних городов познакомились в ходе организованного нынешним летом третьим сектором мероприятия Narva Urban Lab, которое стало толчком для создания сети взаимодействия между неравнодушными людьми.

Фото: Софья Боборенко

Софья Боборенко