Станет ли Нарва туристической меккой? Лето показало, что это возможно

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Цифры, представленные на семинаре «Туристический сезон 2018 в Нарве и Ида-Вирумаа», который состоялся на прошлой неделе в офисе Narva Gate в рамках Недели предпринимательства, настраивают на приятные размышления: за период с января по июль уезд посетили 255 297 туристов.

Кадри Ялонен считает, что туристической «изюминкой» Нарвы может стать «двойная крепость». В принципе, есть идея, как использовать эти два (Нарвская и Ивангородская крепости) фортификационных сооружения. Фото: Сергей Трохачев

Это меньше показателей по традиционно притягательным Пярнумаа (517 953) или Тартумаа (316 930), скромно, по сравнению с общим числом по республике (3 861 474), но вот динамика развития туристического кластера Ида-Вирумаа, который начал действовать в 2009 году, выглядит достаточно сильно. А именно: по отношению к аналогичному периоду прошлого года общий прирост, когда главным критерием выступает число ночевок в гостиницах, составил 17 процентов, тогда как у Пярну и Тарту по одному. На 20 процентов возрос внутренний туризм (в Пярну – плюс 6, в Тарту – 0) и на 17 процентов – приток гостей из России (в Пярну – минус 3, в Тарту – плюс 1) даже на фоне падения курса рубля. При том, что всего в Ида-Вирумаа – в основном, естественно, в Нарве – побывало за этот период 73 615 россиян, что несравненно выше пярнуских и тартуских цифр: соответственно, 10 409 и 15 953.

Залог успеха – логически выстроенная работа

О деятельности туристического кластера участникам семинара подробно рассказали координатор по туризму Ида-Вируского Центра развития предпринимательства (IVEK) Кадри Ялонен (на снимке слева) и старший специалист Нарвского Департамента развития и экономики Ольга Черемушкина (на снимке справа). Особенно успешным стало минувшее лето. Лучшим месяцем по заполняемости гостиниц оказался август, когда в городе прозвучали «Кремлевские соловьи» (об этом чуть ниже): здесь форменные рекорды установили «Ноорус Спа» и отель «Ингер». Пусть не 100, но 90 процентов всех гостиничных номеров в Нарва-Йыэсуу были задействованы в летний период. На 20 процентов, по сравнению с прошлым годом, выросло число посетителей Нарвского музея за счет – подчеркнула Ольга Черемушкина – в первую очередь эстоноземельцев. Она же отметила, что в сегменте российского туризма мы вернулись к тому же показателю, который наблюдался до кризиса 2014 года, обрушившего туристический поток примерно на 40 процентов.

Для улучшения ситуации потребовалась серьезная подготовка. Практически в полную силу заработал Парк приключений в Кивиыли с городком дорожного движения, трассами для велосипедов, багги и горных автомобилей, площадками для игр и диско-гольфа и множеством иных аттракционов.

Активно действует Центр водного спорта и досуга на канале Айду, где постоянно участвуют в различных соревнованиях гребцы нарвской «Энергии».

Проводились, начиная с 2013 года, пресс-рейсы для турфирм и журналистов, в том числе, в нынешнем июне специально для финских, которые теперь уже по своей инициативе публикуют в ведущих СМИ статьи о туристической привлекательности региона в целом и о Нарве в частности, подчеркивая ее стремление к титулу Культурной столицы Европы в 2024 году.

«Соловьи» пропели в Нарве и стали притягательным знаком

Так случилось, что далеко не бесспорное, с точки зрения драматургии и исторической правды, театрально-концертное действо «Кремлевские соловьи», выдержавшее на кренгольм­ской сцене и премьеру, и ряд представлений, сделалось эпицентром внимания и собрало в общей сложности феноменальное количество зрителей, в том числе приехавших из других мест. Тартуский частный «Новый театр», состоящий из 8 актеров и предложивший с привлечением дополнительных сил трогательный сюжет о замечательном эстонском певце и музыканте Яаке Йоала, в родном городе за год хорошо если собирает тысяч двенадцать зрителей, тогда как в Нраве, отметил в одном из интервью директор театра Рауль Орешкин, только в августе разошлось 20 000 билетов. Это хорошо или плохо? Это блестяще! Потому что как для бизнеса, так и для искусства важен результат.

О «нарвской эпопее» Рауль Орешкин рассказал на семинаре, предварительно, по-режиссерски точно, усадив слушателей в круг. «Новый театр», которому исполнилось 10 лет, дает в арендуемом здании с залом на 150 мест пять постановок ежегодно. Да, поддерживают и Министерство культуры, и город Тарту, но, как всегда и везде, денег хронически не хватает, поэтому приходится вовсю экспериментировать, в том числе изыскивать новые площадки, например, играть в автобусах и поездах.

И вот в Нарве все удивительным образом совпало. Вплоть до волшебного созвучия: улица Йоала, граничащая с Кренгольмом, конечно не имеет отношения к Яаку – строго говоря, это «Водопадная улица», – но все же «мощный знак»! Вторым знаком, который все участники смогли подер­жать в руках, был кирпич с маркировкой Joala, означавшей, как пояснил представитель компании Narva Gate Яанус Микк, продукцию соответствующего кирпичного завода. Добавим к этому еще и книгу, опубликованную в честь 10-летия театра (приобрести ее можно только там, в помещении театра в Тарту, и нигде более) и оформленную в виде кирпича, которую продемонстрировал Рауль Орешкин. Он же подчеркнул, что теперь уже всем стало ясно:

Кренгольмский остров – единственное подходящее место для спектакля.

Маркировка на кирпиче вызывает вполне понятную ассоциацию. Фото: Сергей Трохачев

Результат налицо – 24 000 зрителей посетили более 11 представлений на импровизированной сцене бывшей мануфактуры. Последовали тысячи звонков с просьбами о продолжении гастролей и даже с резонными вопросами типа: «А это что – новый нарвский театр?» Театр, разумеется, тартуский, но самую выгодную площадку он обрел в пограничной Нарве, уже привлекшей, благодаря постановке, значительное число гостей из России, многие из которых, как отметили сведущие участники семинара, потом приезжали еще, просто прогуляться по городу.

Столь безусловный успех есть пример нестандартного постановочного решения, неожиданного выбора площадки и смелых музыкальных импровизаций. А поскольку Нарва буквально на глазах прирастает сценами, смот­рим далее.

Нарва – в фокусе и летом, и осенью

Приняв 23 сентября титул осенней столицы, которой она, впрочем, и так является по сложившейся традиции, Нарва заявляет следующие мероприятия, которые, по идее, привлекут новых гостей.

1-4 ноября. Дни миноги.

9-12 ноября. Фестиваль IDeeJazz.

16 ноября. Спектакль «Белая история».

1 декабря. Открытие театрального центра Vaba Lava.

1-11 декабря. Представления в Vaba Lava.

15 декабря. Зимняя ярмарка.

22 декабря – 13 января. Рождество в Нарвском замке.

13 января. Открыт Северный двор.

Театральный центр предполагает аккумуляцию творческой энергии

Едва ли мы ошибемся, если заострим внимание на давно ожидаемом вводе в эксплуатацию «Свободной сцены», руководителем которой стала присутствовавшая на семинаре Анжелика Штыкалов. Старший собрат – Vaba Lava в Таллинне уже неплохо зарекомендовала себя с момента основания в 2010 году. Достаточно отметить прош­логодние результаты: всего там было проведено 368 мероприятий, включая 123 театральные постановки с участием 35 различных трупп. Нарвский филиал, где разместятся также ERR, Дом эстонского языка и, скорее всего, театр «Ильмарине», по некоторым параметрам даже выигрывает: главный зал (а всего их три) шире по площади и выше таллиннского: потолок в 6,5 м позволит выступать даже цирковым коллективам, что, кстати, планируется в декабре. Ожидаются также, сообщила Анжелика, спектакли российских, финских и шведских театров.

Несомненным плюсом является многофункциональность: «одним нажатием кнопки трибуны будут уходить в стену, и зал превратится в пустую коробку», пригодную для разного рода театральных экспериментов.

По словам руководителя «Свободной сцены» в Нарве Анжелики Штыкалов, открытие Vaba lava в Нарве

планируется в декабре. Фото: Сергей Трохачев

Что предстоит

Планы туристического кластера весьма амбициозны, как заметила Ольга Черемушкина. Есть намерение сделать Ида-Вирумаа вторым по посещаемости туристами регионом страны (столицу обойти вряд ли удастся, но Пярну можно оставить позади), в частности, увеличить количество ночевок на 140 тысяч к 2020 году. Конкретно в Нарве на июль следующего года запланировано открытие Восточного флигеля и новой экспозиции, не обновлявшейся около 30 лет. Тогда же летом в Туливее откроются Музей конт­рабанды и концертный зал. В Силламяэ завершится строительство прибрежного променада. Опять же в Нарве, как ожидается, в 2020 году начнет работу научно-игровой центр «Текстильный мир Кренгольма». Наконец, есть основания надеяться, предположила Ольга Черемушкина, что давно обещанная сеть велосипедных дорожек, включая безопасную трассу до Усть-Нарвы, будет закончена к концу года. Вкупе с тем, что уже есть, картина получается достаточной привлекательной особенно с учетом грядущей мощной театрально-концертной базы, а также запланированных до декабря следующего года многочисленных мероприятий на трех направлениях.

Так, на эстонском рынке предусмот­рены 5 рекламных кампаний для отдыха с семьей, включающие рождественские и весенние приключения; 4 кампании для отдыха с друзьями (там будут гастрономические изы­ски) и столько же для летних лагерей и классов. Возрастет активность на финском рынке: с этой целью уже организованы курсы финского языка для начинающих. В России туристический кластер Ида-Вирумаа намерен, в частности, организовать кампанию по сбору контактов, равно как и повторно устроить целевые весенние семинары в Москве и Санкт-Петербурге. При этом московское направление в приоритете. Вообще в России проводилось уже много рекламных кампаний, рассказала Ольга Черемушкина, например, те же пресс-туры.

«Приглашали в основном блогеров, но были и просто журналисты». В итоге получили и получаем множество публикаций в прессе. Но если в Санкт-Петербурге Нарву прекрасно знают и любят, причем любовь эта взаимна, то для Мос­квы, заметила Ольга, мы «как черное пятно». Привлечение жителей российской столицы, где народу значительно больше, чем в Финляндии, может стать не только успехом, но триумфом политики туристического кластера Ида-Вирумаа, а следовательно, и Нарвы.

Сергей ТРОХАЧЕВ