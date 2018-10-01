Бывший вице-мэр: «Той Центристской партии, которая была в Нарве, больше не будет»

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Вечером в понедельник, 8 октября, Нарвский округ Центристской партии выбрал семь новых членов правления, которое продолжила возглавлять европарламентарий Яна Тоом. Заместителями председателя стали Максим Волков и Людмила Морина.

Фото: из архива редакции

По словам председателя Нарв­ского округа Центристской партии Яны Тоом, для повторного собрания кворум был не нужен.

Наша газета взяла интервью у Максима Волкова, считающего, что у Центристской партии в Нарве появилась возможность построить во многом новую организацию.

- Максим, довольны ли вы прошедшим собранием? Выполнило ли оно поставленные цели?

- Согласно повестке дня, задача была выбрать новое дееспособное правление. Оно выбрано, соответственно, цель на данном этапе достигнута, у нас был кризис, и мы его миновали. Не могу сказать, что я очень доволен, но хорошо, что собрались люди, которым важна судьба Нарвы и которым хочется правильных перемен, у которых есть желание и педставление о том, как вместе работать дальше. Так что у нас хорошее сильное правление, и настало время формировать команду.

- Кого именно выбрали в члены правления округа ЦП?

- Заместителями председателя стали Максим Волков и Людмила Морина. Также в правление вошли Тармо Таммисте, Наталья Шибалова, Виталий Ильин, Яна Кирс и Аллен Аллет.

- Есть ли у вас планы переезда в Нарву или вы станете после Яны Тоом вторым человеком, работающим «на выезде»?

- Моя задача координировать работу Нарвского округа. Для партийной работы географическая локация в условиях Эстонской Республики необязательна. Административная работа привязана к достижению результата, а не присутствия на каком-то конкретном месте.

- Реально ли, на ваш взгляд, без прежних лидеров сохранить в Нарве Центристскую партию и ее электорат, который может уйти вместе с бывшими партийцами? Или есть расчет на то, что они вернутся?

- Дело в том, что количество прежних лидеров сохранилось и не претерпело никаких практических изменений. Произошло обновление, что, с одной стороны, всегда идет на пользу организации. Если говорить о предстоящих выборах, а в данном случае мы говорим о выборах в местное самоуправление 2021 года, то на примере Таллинна мы прекрасно видели, какова судьба избирательного блока в противостоянии с современной европейской партией. Мы видели, что даже у избирательного блока во главе с Эдгаром Сависааром, даже при объединении с другим избирательным союзом («деловой Таллинн» - прим. Ред.), никаких шансов нет. За нашей спиной стоит большая сила - около 15 тысяч человек, административный, финансовый и человеческий ресурсы, поэтому я уверен, что в 2021 году к власти в Нарве придет Центристская партия в обновленном виде. И это Нарве только пойдет на пользу, поскольку удастся привнести накопленные партией ранее знания, умения и опыт.

Насчет возвращения. Я уверен, что большая часть членов партии вернется, потому что будущее за организованной партийной работой, а не за блоками и избирательными союзами. С другой стороны, размолвка, которая произошла, носила со стороны партийцев, как мне все-таки кажется, более эмоциональный, нежели рациональный характер, и в долгосрочной перспективе станет понятно, что в 2021 году необходимо быть вместе, чтобы решать задачи, стоящие перед городом. Другое дело, что той Центристской партии, которая была в Нарве, больше никогда не будет. И это, наверное, лучший результат того, что произошло.

- Говорится и пишется об угрозах в адрес оставшихся в партии горожан. Образовалось некое противостояние. Как вы оцениваете шансы центристов в этой борьбе, учитывая, что таллиннские руководители сидят далеко, а бывшие партийцы здесь, на месте, имеют административный ресурс и прочие рычаги влияния?

- Для меня, честно говоря, то, что происходит, звучит дико. Мы ведь живем не в сталинском Советском Союзе, а в демократической стране, состоящей в Европейском Союзе. Абсолютная дикость то, что происходит сейчас в Нарве, когда люди по приказу выходят целыми коллективами из организации. Не нужно быть ребенком. Я никогда не поверю, что это происходит без указки «сверху». То, что в адрес членов Центристской партии поступают завуалированные угрозы, это факт, которому у нас есть подтверждение. Просто мы не считаем нужным давать этому дальнейший ход в юридическом плане, потому что надеемся, что эмоциональная волна все-таки схлынет. Но этого, повторю, быть не должно. Мы живем в современном демократическом государстве, у каждого человека есть свое мнение, и его политическая ориентация никоим образом не должна быть связана с тем, какие функции он выполняет в Narva Haigla, Narva Vesi или Кренгольмской гимназии. И то, что сейчас это происходит, лишний раз свидетельствует о том, что ситуацию нужно менять. И мы будем это менять, и мы это изменим.

- Максим, можете ли вы что-то ответить Димитрию Кленскому, обвиняющему центристов в том, что они отступили от защиты интересов русскоязычного населения?

- Димитрий Кленский говорит очень много. Если из всего, что он говорит, пытаться выуживать какие-то мысли, то это займет очень много времени. Я не хотел бы тратить свое время на то, чтобы комментировать мнение человека, который сейчас достаточно далеко стоит от политической жизни и от реальных проблем. Его комментарий относительно происходящего в Нарве не имеет ничего общего с реальностью. Это фантазии вышедшего на пенсию человека, у которого достаточно много свободного времени. Ну, не будем же мы комментировать фантастические рассказы братьев Стругацких применительно к нашей текущей ситуации! Это же беллетристика! Тем не менее у него есть свое мнение, и мы его уважаем.

Относительно интересов русскоязычных жителей. Думаю, что есть возможность наблюдать за работой, например, Яны Тоом, которая не перестает бороться за решение вопроса безгражданства, поднимать эту проблематику на уровне Европейского парламента. Мы видим, что это и тематика русскоязычного образования — один из приоритетов Центристской партии. Другое дело, что если мы говорим о политическом процессе, то написание статей для интернет-порталов, «махание шашками» ничего не даст. В свою очередь подтверждением того, что работу по налаживанию контактов с Россией мы ведем целевым образом и точечно, может служить, в частности, поездка в среду, 10 октября, большой делегации Таллиннской мэрии, в которую вхожу и я, в Санкт-Петербург для встречи с руководством этого города. Эта встреча на самом высоком уровне - конкретный результат проводимой работы, и эта работа будет продолжаться.

Наталья СОБОЛЕВА