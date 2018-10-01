Новая программа призвана украсить дворы Нарвы

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Планируется, что со следующего года в Нарве для создания красивых придомовых территорий начнет действовать городская программа «Новая жизнь твоего двора».

На первое собрание Экологического Круглого стола собралось порядка 20 человек. Фото: Софья Боборенко

В течение сентября прошли два мероприятия Экологического Круглого стола Нарвы. Первым в начале месяца стало собрание рабочей группы, подготовившей заседание Экологического Круглого стола. Последнее собралось уже в середине месяца. Эта встреча была организована для сбора мнений и предложений от представителей квартирных товариществ.

Члены совета Экологического Круглого стола Нарвы Наталья Полякова и Александр Мясоедов поделились информацией с председателями и членам правлений КТ об уже проделанной работе. По их словам, в июне идею Круглого стола о создании единой городской программы, результатом которой могли бы стать красивые и ухоженные дворы в городе, рассмотрели и поддержали члены депутатской комиссии по квартирным и садовым товариществам.

Отметим, что в рабочую группу помимо депутатов и активистов входят также вице-мэр Алексей Евграфов и городской художник Денис Полубояров.

Аналогично действующим программам

Предполагается, что новая программа будет аналогичной уже действующим городским Программам - по детским игровым площадкам и парковкам, и, в ряде вопросов, идентичная документу, разработанному для столичных дворов. Планируется, что на условиях совместного финансирования товарищества смогут ходатайствовать, например, о компенсации покупки саженцев цветов и кустарников, изготовления клумб и обустройства двора (на территории, принадлежащей КТ). По предварительной информации, в программу не будет входить обрезка деревьев. Выплаты могут быть произведены только по предоставлении сметы и чеков. Оформление газонов и дворов должно происходить в соответствии с эскизами и утверждаться городской управой.

Сколько евро на товарищество?

Пришедшие на встречу председатели и члены правлений КТ единогласно поддержали инициативу создания новой программы, активно включились в обсуждение и выдвинули ряд предложений. Например, они указали, что товарищества бывают очень разными, в том числе и по размеру занимаемой ими территории. Если КТ представляет собой один подъезд многоквартирного дома, то необходима одна сумма, но если в пятиэтажном доме 10-12 подъездов, то это совсем другие расходы. Также людей волновал вопрос утверждения эскизов, потому как вкусы у всех разные, а единый стиль оформления придомовых территорий необходимо выдержать. Наталья Полякова предложила, что Экологический Круглый стол разработает и предоставит на выбор товариществам различные эскизы, которые будут согласованы с главным художником Нарвы, а вопрос размера пособия и условий софинансирования будет ещё раз рассмотрен на заседании рабочей комиссии. Всю интересующую представителей КТ информацию по этой теме можно получить, подписавшись на рассылку Экологического Круглого стола. Для этого нужно написать Наталье Поляковой по адресу электронной почты natalja.peoplesparks@gmail.com

Долой собачьи экскременты из городских дворов!

Александр Мясоедов, отвечающий за направление «Город и животные», рассказал о другой инициативе – размещении держателей с биоразлагаемыми пакетиками для сбора собачьих экскрементов и информационных листков в подъездах многоквартирных домов. В настоящий момент идет поиск средств на осуществление проекта, а также товариществ-партнеров, готовых участвовать в этом начинании.

- Надо с чего-то начинать и понемногу приучать людей к порядку. Кроме того, городом запланировано выделить средства и устанавливать ежегодно определенное количество специальных контейнеров для сбора этого вида отходов по городским районам, - сказал он.

КТ, желающие присоединиться к проекту, могут выразить свое желание, написав об этом на электронную почту Натальи Поляковой natalja.peoplesparks@gmail.com.

Софья БОБОРЕНКО