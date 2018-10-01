+ Галерея. Нарва наградила лучших учителей 2018 года

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Сегодня, во Всемирный день учителя, Нарва в 14-й раз наградила своих лучших учителей — номинантов и победителей конкурса «Учитель года».

Победителями номинаций стали:

Лучший творческий учитель — Ала Якубова, Нарвская Хоровая школа;

Лучший учитель-ментор — Наталья Буйницкая, Нарвская Ваналиннаская государственная школа;

Лучший учитель друг детей — Ирина Андреева, Паю школа;

Лучший учитель-лидер — Елена Тимохина, детский сад «Чиполлино»;

Лучший учитель интегрированного обучения — Анна Игнатьева, Солдинаская гимназия;

Лучший учитель, использующий инфотехнологии — Владимир Рунин, Кесклиннаская гимназия;

Учитель года 2018 - Валерия Назарова, Языковой лицей.

Наши поздравления с праздником всем победителям, номинантам конкурса и всем учителям города за их благородный труд! Здоровья вам, счастья, радости в работе и жизни и побольше талантливых и благодарных учеников! И улыбайтесь почаще, вам это так идет! К тому же, сегодня, 5 октября, отмечается еще и Всемирный день улыбки. Так что совместите приятное с полезным!

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева