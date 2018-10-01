Через 5 лет потребуют огнеупорную дверь в каждую квартиру

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На вопросы Пожарно-Спасательному департаменту Эстонии, поднятые в опубликованном на этом развороте материале, «Нарвской Газете» ответила руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Евгения Парв.

Фото: Наталья Соболева

- Евгения, в связи с какими изменениями в законе начали предъявлять требования к эвакуационным выходам, замкам, дверям, коврикам?

- Данные требования предъявлялись к пожарной безопасности всегда. Содержание закона (а мы руководствуемся Постановлением министра внутренних дел № 17 «Пожарные требования, предъявляемые строению и пожарному водоснабжению» от 7.04.2017 и Законом о пожарной безопасности от 01.09.2010) не изменяется. Статистики пожаров показывает, что чаще всего они возникают в жилых домах. Поэтому Спасательный департамент начал активную деятельность по повышению осведомлённости в вопросах пожарной безопасности. Проводятся рейды, инфодни, консультирования по всей Эстонии. Задача - разъяснить требования пожарной безопасности, акцентируя при этом внимание на соблюдении требования безопасной эвакуации (обеспечение чистых, легко и без препятствий проходимых путей выхода из здания). При проведении различных кампаний приветствуется появление новых партнеров (в том числе КТ), которые развивают культуру безопасности.

- Почему требования замков-бабочек предъявляются только к тамбурам? Ведь и в квартире человек может задохнуться от дыма, не найдя ключей?

- Подъезд жилого дома - единственный путь выхода, через который должна быть обеспечена эвакуация всех жильцов, учитывая их способность эвакуироваться самостоятельно. Дверь выхода должна беспрепятственно открываться, не увеличивая при этом время общей эвакуации из здания. Из квартиры эвакуация должна проходить тоже безопасно и быстро, поэтому департамент настоятельно рекомендует позаботиться об открывании входной двери квартиры без ключей. В этом случае ответственность за безопасность свою и близких остается на квартирособственнике. Нужно обратить внимание на то, что устанавливаемая огнеупорная дверь укомплектована соответствующим требованиям замком. Призываем людей заметить скрытые опасные места в доме и не бояться спрашивать совета.

- Законны ли грядущие требования по установке противопожарных дверей в квартирах тех домов, где еще не изменен проект и в нем значатся обычные, а не противопожарные двери?

- Образование огнеупорных секций требует проектирования. В ходе составления проекта будут учтены действующие требования. В огнеупорную секцию выделяют эвакуационный путь, которым является лестничная клетка подъезда. Лестничная клетка образуется из стен, потолка, пола, проемов и проходов технических систем. Дверь квартиры выходит на лестничную клетку и является частью огнеупорной секции лестницы. Так как лестница находится в общем использовании, все вопросы по проектированию и строительству огнеупорной секции из лестничной клетки решает общее собрание. При ремонте квартиры в наше время возможно достичь того, чтобы создание безопасного пространства было дешёвым и красивым.

- Где в Эстонии производят противопожарные двери с требуемой законом маркировкой? Где их можно заказать?

- Информацию о продавцах и производителях огнеупорных дверей можно найти с помощью поисковых интернет-порталов. При покупке двери необходимо запросить документы от производителя (инструкцию установки, обслуживания, использования, сертификат соответствия). Очень важно соблюдать инструкцию производителя при установке двери. Советуем активно использовать совместное решение проблемы. В случае необходимости спросите совета и сами предложите помощь соседу, поскольку от вашего сотрудничества зависит и ваша безопасность.

- О каком тайм-ауте на 1,5 года говорится в предписаниях о сносе тамбурных дверей? На что именно и кому дается это время?

- Согласно Закону о пожарной безопасности каждый человек обязан обеспечить безопасную эвакуацию. Незаконно возведенные тамбурные двери усложняют эвакуацию и, бывало, становились причиной смерти людей. На данный момент задача всех проверок и консультирований - повышение осведомленности людей о требованиях пожарной безопасности. Срок исправления замечаний по пожарной безопасности предварительно согласовывается с КТ. В рассмотрение принимаются обоснованные ходатайства о желаемых сроках. Цель всех мер - достижение выполнения необходимых требований за минимальный срок, потому что невозможно прогнозировать возникновение пожара.

- Действительно ли через 4-5 лет будут требовать противопожарные двери в квартиры? Будут ли предусмотрены меры поддержки в их приобретении для малоимущих жителей?

- В случае, если собственник меняет изначальную дверь, установленную при сдаче дома в эксплуатацию, то это влечёт за собой изменения первоначального проекта и соблюдения требований, предъявленных к строительству (т.е. изменения части конструкции дома). Новая дверь должна соответствовать действующим требованиям. Важно понимать, что речь идет об образовании огнеупорной секции из эвакуационной лестницы, которая является единственным путем выхода в случае пожара из каждой квартиры. Дверь квартиры является в то же время дверью эвакуационной лестницы.

Лестничная клетка образует секцию дверных и оконных проемов, стен, потолка, и проходов технических систем. Образование из лестничной клетки огнеупорной секции решается через проектирование, которое заказывает КТ как организатор решения всех вопросов, касающихся мест общего пользования. Для этих целей есть возможность делать взносы в ремонтный фонд. Пять лет - достаточный срок, в течение которого можно уточнить все нюансы у стройнадзора городской управы, заказать и согласовать проект, создать фонд и реализовать проект образования огнеупорных секций из подъездов. Также в интересах общей безопасности КТ важно поддержать тех членов товарищества, кто не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами, связанными с обеспечением безопасности и в случае чрезвычайной ситуации.

- Надо ли и зачем идти в архитектурный отдел (стройинспекцию) людям, которые хотят поставить в квартиру противопожарную дверь и в чьих домах в строительном проекте уже значатся противопожарные квартирные двери?

- В архитектурный отдел (стройинспекцию) обращается КТ, так как образование огнеупорной секции производится из лестничной клетки, которая является местом общего пользования. У КТ есть все возможности достичь создания безопасного пространства.

- Почему рейды в многоквартирных домах не проводились в Таллинне?

- Таллинн по количеству жилых домов и возможности распространения информации из уст в уста нельзя сравнить с Нарвой. Рейды проводят по всей Эстонии. Эстонская пресса делает обзор рейдов по всей стране. Цель рейдов повысить осведомлённость о пожарных требованиях, а не воздействовать пугающе и насаждающе. Культура безопасности рождается посредством безопасного поведения и осведомленности. Безопасность человека и его окружения должна быть прежде всего в его личных интересах.

- В случае проверки выполнения предписаний на кого будет выписываться штраф за неузаконенный тамбур: на конкретного собственника (какого именно, если на площадке 2-3 квартиры) или на все квартирное товарищество (и тогда пострадают люди, которые, возможно, вообще никакого тамбура не возводили)?

- Предписание выдается на КТ, так как лестничная клетка является местом общего пользования и КТ является конечным адресатом предписания, который не меняется как, например, собственник квартиры после продажи жилья. КТ по решению общего собрания может включить расход на снос тамбурной двери и выполнение последующего ремонта в счета за квартирную плату собственников, которые установили данную дверь. Если собственник сменил дверь, то расход несет КТ из ремонтного фонда, который создается для непредвиденных расходов.

Наталья СОБОЛЕВА

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