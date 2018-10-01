Парикмахеры из Ида-Вирумааского центра профессионального образования проявляют мастерство на международном уровне!

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27-29 сентября в Санкт-Петербурге проходил международный Фестиваль Красоты «Невские Берега», который собрал парикмахеров, косметологов, визажистов, специалистов по перманентному макияжу, нейл-дизайнеров и топ-менеджеров индустрии красоты, чтобы задать направление новому сезону. В программе фестиваля проводится ряд престижных соревнований, мастер-классов бьюти-индустрии, выставки и распродажи косметики, которая используется в салонах и клиниках.

В состав команды Объединённых Парикмахеров Эстонии вошли 3 ученицы Ида-Вирумааского центра профессионального образования Татьяна Доманова, Анжелика Плахова и Ольга Черенко под руководством педагога Катрин Вебер.

Соревнования по парикмахерскому искусству проходили в разных категориях, например, «модная дневная причёска», «вечерняя причёска», постижерная работа на тему «кокошник», «причёска невесты» и др.

Наши ученицы приобрели незабываемый опыт участия в соревнованиях международного уровня и показали отличные результаты.

Ольга Черенко соревновалась в пяти категориях, из которых в 3 завоевала высокие места:

*категория «дневная причёска» -V место

*категория «модная причёска для новобрачной» -IV место

* категория «причёска для новобрачной на длинных волосах» -II место

Поздравляем команду Объединённых Парикмахеров Эстонии, завоевавшую в общем зачёте первое место! Отличная работа!

Ждём всех желающих в учебный парикмахерский салон Ида-Вирумааского центра профессионального образования по адресу Кутсе 13, Йыхви с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00!

Irina Meljakova

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

projektijuht