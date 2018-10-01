Красный дуб появился в центре рощи «100 дубов»

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Накануне Дня местного само­управления, который прошел в Нарве в четверг, 27 сентября — в годовщину создания и восстановления местных самоуправлений в Эстонии, в новом публичном парке, что на улице Пушкина вблизи Спортивного центра, прошла церемония посадки дуба в роще «100 дубов».

Мэр Нарвы Тармо Таммисте (слева), вице-мэр Алексей Евграфов и городской садовник Людмила Морина у красного дуба с инфотабличкой, напоминающей о событии, в честь которого было посажено это деревце.

Это дерево разновидности красный дуб стало, по сути, 101-м в роще. Оно было посажено в самом ее центре представителями различных самоуправлений Эстонии, прибывшими на торжественное собрание участников 3-го Дня местного самоуправления, о чем будет напоминать специально установленная рядом с дубом табличка. По словам городского садовника Людмилы Мориной, у красного дуба более крупные листья и осенью он становится действительно красным. Такие дубы уже растут в Нарве, в частности на улице Даумана.

Крупные представители взрослых красных дубов есть в эстонском поселке Лоо, где находится арборетум (дендрарий), откуда красные дубы приобретаются для посадок по всей Эстонии.

По завершении благоустройства парка в ближайшие годы его территория пополнится такими объектами как амфитеатр, детская площадка, а посадки пополнят рододендроны, виноградник и прочие культуры. У операторов парка — сотрудников MTÜ Uus Sild - можно будет поучиться и приемам правильного создания компоста.

Планируется, что использование парка станет многоцелевым: в нем будут проводить экскурсии для туристов, также в проекте значится установка учебного класса-павильона, в котором будут рассказывать о рощах парка и об особенностях высаженных в них растений. Спроектировать этот павильон, по словам Ивана Сергеева, предстоит судентам — будущим архитекторам.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА