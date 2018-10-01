Наполняемость школ пока на уровне, но малышей становится меньше

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На прошедшем 1 октября инфочасе заведующая Отделом культуры Нарвской городской управы Виктория Лутус поделилась с журналистами последними данными о наполняемости нарвских школ, а также детских дошкольных учреждений.

Нарвский Языковой лицей сохраняет лидерство по числу учащихся. Фото: Софья Боборенко

Если число школьников и гимназистов пока остается стабильным, то детей дошкольного возраста с каждым годом становится все меньше.

- По состоянию на 10 сентября во всех школах Нарвы, включая частные, учится 6 157 детей. Если сравнивать с данными прошлых лет, то цифры пока стабильные: в 2017 году учеников было 6 154, в 2016 – 6 138, а в 2015 году – 6 169 детей, - привела госпожа Лутус данные статистики государственной инфосистемы образования.

5 535 человек обучаются в муниципальных школах, самыми большими по-прежнему остаются Языковой лицей (990 учеников), Пяхклимяэская гимназия (986), Кесклиннаская гимназия (938), Солдинаская гимназия (932) и Кренгольмская гимназия (719).

Возросло и число учащихся в Школе для взрослых: если в прошлом году в ней числилось 160 человек, то в этом – уже 238. Возможно, отметила заведующая Отделом культуры, это связано с успешным участием школы в проекте, призванном продвигать образование для взрослых. В этом году Школа планирует продолжить участие во втором этапе проекта.

500 первоклашек

Однако, наполняемость учебных заведений пока остается высокой за счет увеличения числа гимназистов, а вот первоклассников с каждым годом становится меньше. До 2016 года в школу стабильно приходило более 600 детей, однако уже в прошлом году в Нарве было 514 детей, а в этом году - ровно 500.

На 100 детей меньше

Ситуация с детскими садами несколько иная. В этом году в муниципальные сады пришло 2 496 детей, что на 101 человека меньше, чем в 2017.

- Безусловно, эта тенденция прослеживается из цифр рождаемости и сюрпризом не является. Если снижается рождаемость, понятно, что детей в сады приходит меньше, а потом они дойдут и до школ.

Сотня детей могла бы заполнить маленький детский сад, а если посчитать уменьшение за два года - это уже как большой детский сад. Дальше эти дети пойдут в школу - и тенденция сокращения сохранится, - заметила Виктория Лутус.

Она не стала отрицать, что в будущем весьма вероятно снова возникнет необходимость закрывать детские учреждения.

Групп языкового погружения стало больше

В то же время есть и позитивные новости из детских садов, отметила Виктория Лутус: растет количество групп языкового погружения, сейчас их уже 38 из 147. Нарвские дошкольные учреждения активно участвуют в пилотном проекте для Ида-Вирумаа «Профессиональный учитель эстонского языка в группе с русским языком обучения», в результате которого в четырех детских садах («Кирсике», «Кяоке», «Викеркаар» и «Сипсик») появилось десять учителей, проводящий учебную деятельность на эстонском языке. Напомним, что уроки эстонского языка для обычных групп обязательны для детей с четвертого года жизни, и проводятся два раза в неделю.

По данным Отдела культуры, всего в новом учебном году появилось 16 новых педагогов в муниципальных школах и столько же - в детских садах, ещё двое молодых учителей пришли работать в школы по интересам.

Софья Боборенко