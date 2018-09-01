Что ожидает Кесклиннаскую гимназию?

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По городу ходят разговоры, что Кесклиннаская гимназия будет закрыта. Так ли это и что в ближайшем будущем ожидает учеников и педагогов Нарвы?

Здание Кесклиннаской гимназии будет реконструировано и обустроено под нужды основной школы. Архив «ВП»

Виктория Лутус, заведующая Отделом культуры Нарвской городской управы:

- Принято решение реновировать здание Кесклиннаской гимназии. В соответствии с требованиями государственной программы инвестиций депутаты Нарвского городского собрания на заседании 20 сентября приняли решение, что в течение пяти лет после осуществления проекта в Нарве будет закрыто семь тысяч квадратных метров учебных площадей. В их число войдут и метры, на которые уменьшится Кесклиннаская гимназия после реновации. В результате реализации проекта у нас в городе появится новая современная основная школа – Кесклиннаская. Напомню, что по соглашению с Министерством образования в Нарве будет построена государственная гимназия на 800 мест, где будут обучаться 80 процентов нарвских гимназистов, а в большинстве нынешних школ гимназические ступени закроются, и школы станут основными.

До 2022 года

Государственная гимназия будет расположена по соседству с Кесклиннаской школой, поэтому есть планы провести единый архитектурный конкурс для двух новых зданий, чтобы они сочетались друг с другом. Также необходимо сохранить исторический фасад нынешнего здания Кесклиннаской гимназии. Процедуры составления детальной планировки, проведения архитектурного конкурса и конкурсов госпоставки займут довольно много времени, так что завершение проекта запланировано на 2022 год, в случае необходимости он может быть продлен ещё на год.

На время работ здание гимназии, будет закрыто, а ее ученикам предоставят другое место для проведения уроков.

Оптимизация по всей стране

Ситуация с уменьшением учебных площадей касается не только Нарвы. 13 сентября правительство Эстонии одобрило законопроект о второй программе инвестиций, представленный Министерством образования и науки. Местные самоуправления, которые отказались от содержания школ гимназической ступени, и те, которые привели в порядок сеть основных школ, получили возможность ходатайствовать о субсидиях для улучшения учебной среды, приведя размер школьных площадей в соответствие с изменением числа учащихся. Из 28 поданных ходатайств финансовую поддержку в общем объеме 45,5 миллиона евро получили 12. Проекты будут запущены в Таллинне, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Пярну, Тюри, Раквере, Хийумаа и Сааремаа.

В рамках программы будет реконструировано и построено почти 44 000 квадратных метров современных и экономичных площадей, при этом общая площадь образовательной инфраструктуры сократится на 31 000 квадратных метров, сообщает Министерство образования на своем сайте.

Естественным путем

7000 квадратных метров учебных площадей - это примерно одна большая школа, такая, как Пяхклимяэская и Солдинаская гимназии или Языковой лицей, пояснила заведующая Отделом культуры.

Виктория Лутус:

- Мы должны будем физически закрыть эти площади. Однако, обращаю внимание, что принимать решение о закрытии площадей нужно будет в течение пяти лет после завершения проекта по реновации Кесклиннаской школы, то есть, в 2027-2028 годах. Учитывая нынешние тенденции сокращения рождаемости и перевод гимназической ступени в государственную гимназию, в ближайшем будущем можно прогнозировать сокращение числа детей, посещающих основную школу, на 1200 - 1300 человек. Сейчас ни в одной школе нет такого числа учеников.

Другими словами, можно предположить, что лет через 8-10 вопрос о закрытии какой-либо муниципальной школы станет так или иначе - из-за отсутствия достаточного количества учеников. Все произойдет естественным путем. Напомним, что в этом году в детские сады Нарвы пришло на сто детей меньше, чем в прошлом, и негативная тенденция сохраняется. Хорошо, если в этом году родится 370 детей, заметила чиновник (в 2017 году в Нарве родилось 400 детей – прим. ред.)

Представитель управы полагает, что при принятии решения о том, какую именно школу придется в итоге закрывать, городские власти подойдут к вопросу взвешенно, будет целесообразно, например, провести экспертизу технического состояния зданий.

Учитывая, что до принятия решения есть ещё лет 8-10, в настоящий момент вряд ли кто-то из представителей управы или депутатов станет делать прогнозы о том, какая именно школа попадет под удар. Однако можно предположить, что конкуренция между школами только будет набирать обороты.

Софья Боборенко