Бесплатный транспорт в Нарве: пассажирам по душе, водителям - не очень

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Закончилось первое лето, когда благодаря введению с 1 июля бесплатного уездного общественного транспорта нарвитяне смогли ездить на автобусе 31-го маршрута Нарва-Нарва-Йыэсуу бесплатно: в результате пассажиропоток на этом направлении увеличился вдвое, а опасения, что бесплатные автобусы будут переполнены и недоступны для пожилых людей и мамаш с детьми, не оправдались. Однако сама идея бесплатного уездного транспорта до сих пор у многих вызывает скепсис: как у рядовых местных жителей, так и у политиков. Наша газета разбиралась, почему это так.

Опасения в недоступности бесплатных автобусов для пожилых людей и мамаш с детьми не оправдались. Фото: Ирина Токарева

По словам нарвитянки Ольги, нынешним летом она вместе с семьей, в которой двое маленьких детей, действительно бывала в Нарва-Йыэсуу вдвое чаще, чем обычно. «И это вовсе не потому, что лето было исключительно теплым - наша семья с удовольствием бывает в Нарва-Йыэсуу и в прохладную погоду, это прекрасное место отдыха, но раньше оно не было нам так доступно по финансовым соображениям. Что больше всего удивило, так это то, что летом в хорошую погоду в автобусах, идущих на пляж, не было такой страшной давки, как раньше, когда за билеты надо было платить!» - рассказывает Ольга.

Бесплатный транспорт ненадолго?

Пассажиры бесплатных рейсов, едущие на учебу, работу и по другим делам, рассказали, что в целом рады возможности экономить на транспорте, но очень жалеют водителей, нагрузка на которых явно выросла. «Бесплатный транспорт - это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что это пока всего лишь эксперимент. А что будет, когда он закончится? Вот, к примеру, коммерческий маршрут 123, который работал больше двадцати лет, с этого года впервые сильно сократил количество рейсов. Что, если он совсем закроется, не выдержав конкуренции с бесплатным транспортом, который сегодня есть, а завтра нет?» - задается вопросом один из скептически настроенных пассажиров. Таких скептиков, которые уверены, что бесплатный уездный транспорт в Эстонии просуществует недолго, в Нарве немало.

Того же мнения придерживается и председатель Партии Реформ Кая Каллас, которая недавно прямо заявила, что, если реформисты войдут в правительство, бесплатный уездный транспорт будет отменен. Воспользовавшись тем, что на этой неделе Кая Каллас, в рамках подготовки к будущим выборам, побывала в Нарве с визитом, наша газета поинтересовалась у нее, почему реформисты выступают против идеи, которая и с экологической, и с экономической точек зрения представляется разумной?

Кая Каллас:

- Бесплатным общественным транспортом мы не решаем проблемы, а, наоборот, забираем деньги оттуда, куда их необходимо было бы добавить.

Во-первых, лучшие линии общественного транспорта - это те, благодаря которым люди могут добраться тогда, когда им надо, и туда, куда им надо. Такой возможности сейчас нет. Во-вторых, введение общественного транспорта повлекло за собой проблемы: расходы транспортных фирм, оказывающих услугу бесплатного общественного транспорта, выросли, так как выросла нагрузка на автобусы и в автобусах стали ездить люди, которые их не берегут. Следовательно, раз расходы выросли, фирмы должны на чем-то экономить, а экономить они могут только на одном - на зарплатах водителей, у которых зарплата и без того низкая. В третьих, на коммерческих линиях с введением бесплатного общественного транспорта стоимость проезда повысилась, и к тому же там уже не делают никаких льгот для тех, кому они действительно нужны.

Каллас не согласна с тем аргументом в пользу бесплатного общественного транспорта, что, раз число пользующихся этим видом транспорта значительно выросло (в целом по Эстонии - на 70% - ред.), то это означает, что владельцы автомобилей пересаживаются на автобусы, и это идет на пользу экологии. «Думаю, что люди стали больше ездить просто потому, что это бесплатно. Я встречалась, например, с Обществом многодетных семей и они говорят, что опасаются сажать своих детей на бесплатные автобусы. Опасаются ездить в переполненных автобусах и пожилые люди. На такой автобус невозможно купить билет заранее, чтобы, к примеру, попасть к врачу. А это означает, что использование автомобилей только вырастет,» - заявила она.

Проблемы решаемы

Напомним, что всего бесплатных уездных маршрутов, которые проходят через Нарву, сейчас три: 31 (Нарва - Нарва-Йыэсуу), 903 (Нарва - Кохтла-Ярве) и 904 (Нарва - Силламяэ), и они составляют всего 17 процентов от общего объема местного транспорта, внутри же города перевозки осуществляет фирма АТКО, с которой у Нарвы заключен соответствующий договор.

Вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Алексей Евграфов отмечает, что Нарва - единственный город в Ида-Вирумаа, где доля бесплатного транспорта так мала.

Алексей Евграфов:

- Когда бесплатный общественный транспорт только собирались вводить, у нас были опасения, что автобусы могут оказаться переполненными, в том числе и из-за того, что садоводы захотят экономить деньги и станут проезжать часть пути на бесплатном 31 автобусе, а потом идти пешком до своих участков по проезжей части, еще и создавая при этом опасную ситуацию на дороге. Но эти предположения не подтвердились, а опасения по поводу переполненности автобусов оправдались лишь отчасти, благодаря тому, что мы были постоянно в контакте с Ида-Вируским центром общественного транспорта и фирмой Sebe и могли оперативно эти вопросы решать. На 31 маршруте летом фирма пускала дополнительный, а при необходимости — и второй дополнительный автобусы, поэтому проблема была сразу же успешно решена.

По словам вице-мэра, единственная проблема, решить которую не представляется возможным, заключается в том, что бесплатным транспортом пользуются не только приличные пассажиры, но и асоциальные элементы из близлежащих мест, которых теперь можно увидеть «гостящими» на центральных улицах Нарвы - но с этим ничего не поделаешь, пока люди не нарушают закон.

Также, поскольку выросла нагрузка на автобусы, возросли расходы фирм, осуществляющих бесплатные перевозки, на техобслуживание и уборку автобусов, которые им пока никто не компенсирует, но эту проблему Нарва вместе с другими городами уезда собирается решать через Ида-Вируский союз местных самоуправлений. В целом же опыт введения бесплатного уездного транспорта можно оценить, как положительный, подытожил Евграфов.

Ирина ТОКАРЕВА