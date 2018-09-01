Новый закон позволяет отчуждать недвижимость в интересах общества

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При строительстве дороги на улице Энергия пыйк городские власти Нарвы впервые применят новый закон, дающий право приобретать недвижимую вещь в связи с общественным интересом. Собственникам при этом будет выплачена компенсация.

Работы по сооружению новой дороги в районе рынка «Энергия» закончатся ориентировочно к октябрю. Фото: Наталья Соболева

Напомним, что часть новой планируемой дороги (которая идет параллельно Таллиннскому шоссе по улице Энергия пыйк) проходит через частную территорию дома Энергия 2а, собственники которой не пожелали отдать её городу для строительства дороги. Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов утверждает, что он лично четыре раза встречался с собственниками и пытался наладить диалог с товариществом, но на данный момент готовятся документы на отчуждение земли, необходимой для сооружения дороги.

- К сожалению, договориться с товариществом мы так и не смогли. Теперь пойдет процедура отчуждения, которая с принятием нового закона стала несколько проще. Напомню, что КТ хотело получить для себя парковку под личные автомобили собственников квартир. У города в том районе нет в собственности земли, которую можно было бы выделить под парковку в рамках городской программы. По проекту новой дороги вдоль многоквартирного дома были предусмотрены парковочные места – именно их мы и предложили КТ взять в долгосрочную аренду. Арендная плата получалась меньше евро за место, но КТ прямым текстом заявило, что люди не верят городским властям и боятся обмана. Теперь же парковка появится, но пользоваться ею смогут все жители города, никакого приоритета у жильцов дома не будет. Они получат компенсацию, но вся эта волокита задерживает строительство. Ведь мы могли закончить строительство дороги уже в этом году, - рассказал журналистам вице-мэр.

Работы по сооружению новой дороги закончатся ориентировочно к октябрю в районе рынка «Энергия». Вторая часть дороги, включающая в себя и парковку возле дома Энергия 2А, будет запущена в работу после того, как отчуждение земли будет произведено.

Компенсация может быть разной

Проблема отчуждения недвижимости в связи с общественным интересом остро стояла не только в данном конкретном случае, но и по всей Эстонии. 6 июня 2018 года Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о приобретении недвижимой вещи в связи с общественным интересом, призванный способствовать достижению с владельцем земли договоренности об ее отчуждении.

Пресс-служба Рийгикогу на наш запрос пояснила, что, согласно закону, при приобретении недвижимой вещи владельцу предлагается плата, которая включает в себя стоимость недвижимости и компенсацию за нанесенный имущественный ущерб и недополученный доход. Кроме того, владелец получит дополнительные компенсации: при достижении договоренности ему выплачивается мотивационная плата в размере 20%. Сумма компенсации должна составлять не менее 0,8 и не более 50 средних брутто-зарплат за предыдущий год. Если в связи с общественным интересом требуется приобрести жилое здание или помещение, по причине потери жилья предусматривается дополнительная компенсация за моральный ущерб. Она составляет 10% от предусмотренной платы. Кроме того, каждый участник делопроизводства получит компенсацию за осуществление соответствующего производства.

Если от участка необходимо отрезать лишь небольшую часть, владельцу земли предлагается ускоренное производство. В этом случае не требуется оценка недвижимости. Плата является фиксированной и составляет 0,3 средней брутто-зарплаты (в настоящий момент – 355 евро). В дополнение к этому выплачивается мотивационная плата.

Владельцу земли также можно будет предлагать альтернативные варианты. Вместо того, чтобы продавать недвижимую вещь, владелец сможет обменять ее на аналогичную или изменить ее границы. Перемежевка позволит достичь договоренности с владельцем земли, что, в свою очередь, поможет избежать принудительного отчуждения. Разницу в ценности земли, связанную с землеустройством, компенсируют участники.

В случае, если договоренности с землевладельцем достичь не удастся, ответственный за эту сферу министр или единица местного самоуправления вынесут решение о принудительном отчуждении. При этом за основу будет взята плата, установленная в ходе предыдущего производства.

Жителям разрешили временно парковаться на Таллиннском шоссе

В связи с началом строительных работ на новой улице Энергия пыйк, жителям близлежащих домов временно разрешили парковаться на Таллиннском шоссе. Также поменян режим парковки на Кренгольмскомий проспекте – теперь там можно оставлять машины каждый день. По данным вице-мэра Алексея Евграфова, работы по созданию части дороги планируется завершить уже в октябре. Обещания построить на ул. Энергия парковочную площадку на 80 мест остаются в силе, заверил он, на нее выделяются средства из дополнительного бюджета, поэтому конкурс госпоставки на эту работу будет объявлен чуть позже, в октябре.

Наша справка:

Закон о приобретении недвижимой вещи в связи с общественным интересом (598 SE) позволит ускорить строительство объектов, представляющих общественный интерес, например, проекта Rail Baltic, государственной границы или шоссе.

За принятие закона проголосовал 71 член Рийгикогу, против – восемь.

С текстом принятого закона можно ознакомиться здесь: www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou (на эстонском языке).

По вступлении в силу закон заменит действующий Закон о принудительном отчуждении недвижимой вещи.

Источник: пресс-служба Рийгикогу

Софья БОБОРЕНКО