В Нарве наградили самые красивые дома и объекты

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Большая доля заслуг в имидже Нарвы, воспринимаемой проезжающими и гостящими здесь людьми спокойным, чистым и уютным городом, принадлежит многолетнему конкурсу «Красивый дом Нарвы». В конце прошлой рабочей недели в городской управе прошло награждение победителей конкурса, проводимого в рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2018».

Светлана и Андрей Моревы за свой красивый участок теперь получили премию от города. Фото: Наталья Соболева

Если в Эстонии главным организатором конкурса является Эстонский союз благоустройства, то в Нарве — городская управа. Благодаря усилиям чиновников, работников, а главным образом самих нарвитян в городе ежегодно появляется большое число красивых мест. Номинантами в своих категориях на республиканском уровне становились многоквартирный дом по Раху, 14, Эстонская электростанция, АО Накро, а центр спорта и отдыха Äkkeküla в 2016 году был признан лучшим оздоровительно-спортивным сооружением в республике.

В этом году список объектов, номинированных на звание лучшего промышленого пейзажа Эстонии была выдвинута очистная станция «Нарва веси». Представители это предприятия, а также Нарвского молодежного центра, как и семья Моревых из Нарвы, уже получили награду из рук Президента Эстонии на торжественном акте, прошедшем в Вильянди. Собственно в пятницу их наградили вновь, уже в рамках городского конкурса, в списках участников которого еще много замечательных объектов. Среди них, например, жилой многоквартирный дом по Таллиннскому шоссе 59, Храм Нарвской Иконы Божией Матери, детсады Sädemeke и Potsataja, квартирные товарищества Креэнхольми 36, Энергия 1, Мыйза 12 и Суур 19, участок Татьяны Гавриловой (Толли, 27).

Победители республиканского конкурса получают награды из рук президента страны, поскольку с 1997 года он является патроном конкурса. Но в этом году Президент Эстонии в рамках своего продолжительного визита в Нарву впервые лично навестила самый красивый частный участок. Главу государства с дарами своего сада встречали Светлана и Андрей Моревы, чей участок, возводившийся супругами и их близкими в течение 12-ти лет, находится в садовом товариществе «Адонис и Сальвия», что на 12-м километре трассы Нарва-Нарва-Йыэсуу. Спрашиваем Светлану и Андрея о том, как они встречали президента. «Нас сначала спросили, не против ли мы, чтобы президент приехала к нам на участок, - пояснила Светлана. - Конечно, мы были этому только рады». По случаю приезда высокой гостьи наводить особый порядок не пришлось, супруги его стараются поддерживать всегда. «Единственный момент, когда мы немного поволновались, - вспоминает Андрей, - был связан с необходимостью срочной установки на участке государственного флага. Пришлось в сжатые сроки установить флагшток, и вопрос был решен». Еще Светлана рассказала, что участвовать в конкурсе ее с мужем надоумили коллеги и друзья, часто приезжающие к ним в гости, чтобы отдохнуть, попариться в бане. «Такую красоту нужно показывать людям!» - искренне изумлялись они. Как и многие их сверстники, чьи дети теперь выросли и разъехались по другим странам и весям, а родители уже не в силах работать на земле, Моревы занимаются участком на пару друг с другом и находят в этом и радость, и применение сил, и отдачу в виде эмоций тех, кто восхищается результатами их труда.

Наталья СОБОЛЕВА

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