Кая Каллас побывала в Нарве

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В понедельник в Нарве в рамках программы подготовки к предстоящим выборам побывали председатель Партии реформ Кая Каллас и член правления партии, известный эстонский предприниматель Ээрик- Нийлес Кросс. Они посетили будущий театральный центр Vaba Lava, Нарвский промпарк, Ваналиннаскую госгимназию и встретились с местными журналистами.

Фото Николая Андреева.

Председатель нарвского отделения Партии реформ, предприниматель и депутат Нарвского горсобрания Сергей Горлач, занимавшийся организацией визита первых лиц своей партии в Нарву, честно признался журналистам, что согласно списку, составленному еще в 2007 году в Нарве числится около 70 реформистов, но активных деятелей партии наберется не более 7 человек. Рассчитывает ли всерьез на поддержку в приграничном городе партия, среди членов которой нарвитян можно буквально «по пальцам пересчитать»?

По словам Каи Каллас, важно, какова избирательная программа партии и ее приоритеты. «Хорошая зарплата, рабочие места, хорошее образование - это те ценнности, которые нас объединяют, и во имя которых люди могут нас поддержать», - подчернула она. Между тем, многие темы предвыборной программы реформистов в Нарве непопулярны - например, полный переход школ на эстоноязычное образование или отмена бесплатного общественного транспорта. Каллас и Кросс в беседе с журналистами подчеркнули, что здесь не все так просто и они готовы разъяснять избирателям свою позицию. К примеру, реформисты не просто выступают за образование для всех детей на эстонском языке, начиная с детского сада, но и готовы разработать меры, чтобы обеспечить русскоязычный город необходимыми для этого педагогическими кадрами.

Ирина Токарева