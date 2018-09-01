Разжалованные улицы назовут Солдина и Койду, а их переименование городу не будет стоить ничего

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Еще в конце апреля этого года Канцелярия президента Эстонии одобрила решение о переименовании в Нарве улиц деятелей Эстляндской трудовой коммуны Альберта-Аугуста Тиймана и Антса Даумана. Сдвинется ли дело с их переименованием в юбилейный год 100-летия Эстонии?

Улица Тиймана — одна из самых протяженных в Нарве. Фото из архива "ВП"

Вопрос о том, переименовывать ли улицы Даумана и Тиймана в Нарве, мог быть решен еще на прошлой неделе, однако мэр Нарвы Тармо Таммисте 17 сентября отозвал документ из горсобрания, чтобы внести в него поправки и вернуть его обратно депутатам в октябре. Таким образом, даже если самого переименования в год 100-летия ЭР и не состоится, то по этому поводу может быть принято положительное депутатское решение.

На вопросы - сколько и кому это будет стоить и потянет ли эти расходы городской бюджет — городской секретарь Антс Лийметс (именно он направил в декабре прошлого года в комиссию по наименованию городских улиц историческую справку о том, что Дауман и Тийман принимали участие в расстрелах нарвитян) отметил, что для городского бюджета переименование не будет стоить ничего.

Антс Лийметс:

- Город на этих улицах не имеет своих организаций, которым надо было бы заменить вывеску. Все вывески относятся к квартирным товариществам, им это обойдется недорого.

Что касается жителей, то им документы будут меняться по необходимости. Будут сделаны программные изменения в регистре населения и после этого будут реально действовать два адреса, поскольку письма еще год-два будут приходить на старый адрес. Ничего страшного в том, что это займет какое-то время, я не вижу.

Свои названия улицы Тиймана и Даумана носили соответственно 44 года и 35 лет.

Новые названия улиц станут совершенно нейтральными. Так, улице Тиймана вернут ее прежнее название Солдино, а улицу Даумана назовут улицей Койду (Рассвет).

Проведение по этому вопросу референдума, который еще в июне предложила провести комиссия по городскому строительству, мэр Нарвы Тармо Таммисте посчитал нецелесообразным.

Наталья СОБОЛЕВА