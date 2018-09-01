Депутаты сочли нецелесообразной добычу известняка

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Городское собрание Нарвы высказалось единогласно – отказать фирме Ikaros Grupp в разрешении на разработку в течение 30 лет, в том числе и посредством взрывных работ, полезного ископаемого в непосредственной близости от промышленных и жилых строений.

Сланец и известняк в карьере Нарва добывают бесперебойно. Сергей Трохачев

Столь важная проблема оказалась лишь двенадцатой по счету в повестке дня Нарвского городского собрания, которое состоялось 20 сентября. Между тем ходатайство о разработке известняка дважды рассматривалось на заседаниях комиссии по городскому хозяйству и дважды категорически отклонялось.

Каковы отдаленные последствия?

Проголосовали депутаты 20 сентября поименно и финальное заявление, озвученное председателем горсобрания Ириной Янович, высказали четко: «Мы не даем разрешения на разработку карьера». К достаточно жесткой позиции Александра Брокка добавилось обращение руководства «Аквафора», которое огласил депутат Владимир Бутузов. «Настоящим письмом мы выражаем свой протест...» – все уже ясно. Далее следуют аргументы. Фирма приобрела три участка земли в 2013 году в промышленном парке: это в непосредственной близости от карьера Kadastiku IV. Промпарк развивается на государственном уровне при живейшем участии Министерства экономики и коммуникаций. «Аквафор» отстроился рекордно: буквально через год предприятие начало выпускать фильтры для воды. Всего было инвестировано свыше 15 миллионов евро. На двух заводах – в Нарве и Силламяэ – занято 412 человек. За первое полугодие 2018 года заплачено налогов более 2,8 миллионов евро. До появления информации о разработке карьера руководство фирмы планировало дополнительные инвестиции на ближайшие три года, связанные с приобретением высокоточного оборудования в дополнение к тому, что имеется сейчас. Понятно, что это оборудование крайне чувствительно к колебаниям почвы: точность измерения составляет примерно 0,001 мм. Если начнется добыча известняка, то, цитируем, «мы будем не только вынуждены отказаться от расширения производства, но и существенно сократить планы развития нашего предприятия в Эстонии».

Аргументы «за добычу» выглядели неубедительно

В процессе обсуждения депутат Алексей Воронов поддержал позицию «Аквафора» и еще раз обратил внимание на то, что экологическое разрешение на добычу известняка датируется... 2008 годом! «Учитывали ли вы оценку влияния на окружающую среду при принятии данного решения?» – так был сформулирован вопрос. Ответ вице-мэра Алексея Евграфова был положительным: да, соответствующий специалист, конечно, все учел. Немедленно последовал новый вопрос: а этот специалист знал, что взрывные работы категорически запрещены? На этот вопрос вице-мэр ответить не смог, но подчеркнул, что проект добычи обязательно должен пройти согласование и что в данный момент «мы не даем разрешение», но лишь выражаем мнение.

Так или иначе, но опора на заключение десятилетней давности представляет собой безусловный нонсенс, а следствием является внутреннее противоречие в документах, представленных Департаментом окружающей среды, на что указал Алексей Воронов. Ведь очевидно, что за 10 лет ситуация в промзоне существенно изменилась. Менее чем в километре от места будущей добычи известняка построены новые предприятия: их уже шесть и планируются еще пять. Общий объем инвестиций по состоянию на сентябрь 2018 года составил 52 миллиона евро и намечено в будущем 40 миллионов. В перспективе – более 700 рабочих мест, что немало для Нарвы, и ежегодные поступления от налогов на сумму свыше 2,8 миллиона, которые мы можем потерять. А ведь большинство инвесторов в промпарке – иностранные юридические лица, которые в принципе могут запросто перенести свои предприятия вообще в другую страну, например, в Латвию, предупредил Воронов. Совершенно очевидно, что, как минимум, требуется новая оценка влияния на окружающую среду, а как максимум, – принципиально иное решение проблемы, чтобы не получилась «бомба замедленного действия», как заметил в ходе обсуждения депутат Юрий Рауд.

“Несерьезный аргумент»

«Пусть будет выслушана и другая сторона» – гласит чеканная формула римского права. Сторону фирмы Ikaros Grupp представили, в частности, Андрес Мяннарт и Тармо Педьясаар. Наш главный вопрос касался уже ведущейся добычи известняка в карьере «Нарва». Это 5 миллионов тонн ежегодно. Неужели мало? В беседе выяснилось, что тот известняк крайне низкого качества и не годится для производства бетона с целью строительства добротных шоссейных дорог первого класса. Кроме того, важную роль играет расстояние от места добычи до места переработки: оно не должно превышать 50 км, в противном случае весь процесс становится нерентабельным. «Сейчас завозим из Кунда, а это более 100 км», – пояснил г-н Мяннарт. Касательно опасений было сказано, что современные взрывные технологии производят шума не больше, чем автомобили, а что до вибрации, так от стандартных грузовиков ее на порядок больше. В общем, «аргумент несерьезный», считают специалисты, и к тому же проект взрывных работ непременно будет согласован с местным самоуправлением.

Остаточные вопросы

Главное: почему инженеры Ikaros Grupp только сейчас появились на заседании городского собрания? Почему их профессиональное мнение не было включено в текст ходатайства фирмы, который, скажем прямо, выглядит крайне бледно, да еще содержит неверные сведения, например, о том, что в Ида-Вирумаа «отсутствует действующий или недавно действовавший известковый карьер, производивший щебень, и, таким образом, уверенное снабжение региона не обеспечено». Видимо, перед нами очередной образчик небрежно выполненной работы, что привело к элементарному недопониманию. Карьер, как видим, присутствует, а то, что его продукция низкокачественна, это уже второй вопрос.

В любом случае городское собрание Нарвы свой вердикт обнародовало и грамотно аргументировало. Остается надеяться, что найдутся какие-нибудь компромиссные пути решения: все-таки речь идет о серьезной прибыли, которая уже есть и имеет тенденцию к возрастанию.

Сергей Трохачев