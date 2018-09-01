С понедельника парковка на Петровской площади станет платной

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В конце этой недели на Петровской площади в Нарве появится синяя разметка и платежный аппарат, а с понедельника, с 1 октября, парковаться на петровской бесплатно можно будет только в течение первого часа. Стоимость часа парковки - 2 евро, а нарушителей ожидает штраф (31 евро в день) и эвакуация автомобиля. парковаться можно лишь с 7 утра до 23 часов вечера.

Плата за парковку на Петровской площади не будет взиматься в выходные и праздничные дни. Стоянка такси на Петровской остается. Ирина Токарева

По словам главного специалиста службы охраны порядка департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Дмитрия Дьякова, фирма-оператор будет оставлять себе 33% дохода от парковки. Остальная часть дохода, а также штрафы (вернее, пени) за неоплаченную парковку будут поступать в городскую казну. Каков будет доход города от введения платной парковки, Дьяков сказать затруднился.

Однако выигравшая конкурс на оперирование парковкой фирма Citypark Eesti действует в Эстонии уже много лет и имеет опыт организации парковок в Таллинне и других крупных городах. Перед тем, как подать свое предложение (оказавшееся, кстати, единственным) на объявленный горуправой конкурс, фирма несколько месяцев анализировала ситуацию на Петровской с помощью записей с видеокамер и пришла к выводу, что заниматься этим делом стоит, рассказал главный специалист. Договор с фирмой подписан на 5 лет.

Впрочем, основная цель организации парковки на главной площади Нарвы - упорядочить движение на ней, облегчить уборку площади в ночное время, которую раньше затрудняли часто оставляемые там частные автомобили, а также избавить жителей соседних с площадью домов от «несунов», которые по ночам перегружали свой товар во дворе горуправы и мешали людям спокойно спать. Именно с этой целью и было принято соответствующее постановление Нарв-ского горсобрания, напомнил Дьяков. Пока неизвестно, появятся ли вслед за «первой ласточкой» и другие платные парковки в Нарве.

Кто будет освобожден от платы

за парковку? Пять членов нарвской горуправы и 31 депутат Нарвского горсобрания, а также служебные автомобили горуправы (поскольку нет смысла перекладывать городские деньги из одного кармана в другой, пояснил Дьяков). Что касается личных машин чиновников, то вопрос о том, будут ли у них какие-либо льготы при парковке на Петровской, сейчас обсуждается в горуправе. Бесплатно смогут парковаться также инвалиды, полицейские, спасатели, служба скорой помощи и дипломаты. Плата за парковку не будет взиматься в выходные и праздничные дни. Стоянка такси на Петровской остается.

Собственно платных парковочных зон будет две: N1 - Петровская площадь и N2 - часть двора за зданиями горуправы и горсобрания, которая не является собственностью квартирных товариществ. Также по-прежнему действует правило «первой линии», то есть непосредственно перед зданиями горуправы и горсобрания имеют право парковаться только сотрудники этих учреждений, а также работники находящихся здесь же ресторана, магазина и других фирм.

Проще платить, чем нарушать

Плата за парковку составляет: первый час - бесплатно (при условии, что за лобовым стеклом автомобиля установлены парковочные часы или просто лист бумаги с указанием времени начала парковки); далее - евро в час, 10 евро в день и 150 евро - месячный парковочный билет (однако и он не дает права оставлять машину на площади после 23.00). Аппарат для оплаты парковки будет принимать кредитные карточки и монеты, также можно будет оплатить парковку с помощью мобильных приложений или SMS-сообщения на номер 1902.

Если парковка не будет оплачена, то нарушителю назначат пени -31 евро в сутки: одно извещение об этом он обнаружит на лобовом стекле автомобиля, другое придет ему домой по почте. Если машина будет оставлена на площади более, чем на сутки, ее могут отбуксировать на штраф-стоянку, при этом помимо штрафов владельцу придется также оплатить расходы на эвакуацию. Об эвакуации авто работники парковки известят Центр тревоги 112: по этому номеру и надо будет звонить незадачливому владельцу.

Отдельный вопрос - не будет ли сложностей с получением платы за парковку и, соответственно, штрафов с паркующихся на Петровской площади жителей других государств. По словам Дмитрия Дьякова, в ближайшее время должны заработать договоры об обмене данными с нашими соседями - Литвой, Латвией и Финляндией, и водители этих стран будут получать извещения о штрафах, полученных в Эстонии, на свой домашний адрес. Сложнее с россиянами, автомобилей которых в Нарве значительно больше. Однако, как отметил Дьяков, практика показывает, что россияне, как правило, исправно оплачивают парковку.

Ирина Токарева