Город станет светлее, суше и безопаснее

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Что делается властями для решения проблем с подтоплением одного из районов города? Будет ли теперь на наших дорогах и улицах светлее? Станут ли более удобными и безопасными пешеходные переходы Нарвы? Об этих и других переменах, происходящих в Нарве, узнаете из нашего следующего материала.

Так свежо и гладко выглядит отремонтированный двор одного из домов по улице Мыйза. Фото: Софья Боборенко

Новая «ливневка» призвана решить проблемы района

В Нарве проходят работы по строительству главного коллектора ливневой канализации. Деньги на него были выделены путем увеличения капитала муниципальной компании «Нарва Веси» на 1 миллион евро. Срок окончания работ – до конца года. На этот момент сделано порядка 40 процентов всех работ. В частности, линия от участка Таллиннское шоссе (на въезде в город из Таллинна) – ул. Раху до перекрестка ул. Раху - Кангеласте уже готова. Второй этап будет включать в себя ливневую канализацию от магазина «1000 мелочей» по проспекту Кангеласте до ул. Раху. Третий этап – от участка ул. Раху - пр. Кангеласте в сторону ул. Пушкина, где новая канализация войдет в уже существующий коллектор, сбрасывающий воду в реку Нарву. В следующем году примерно такая же сумма (1 миллион евро) планируется на строительство отводов для подключения городских кварталов. Затем квартирные товарищества должны будут подключиться к ливневой магистрали уже за свой счет.

- Это позволит полностью осушить территорию целого района, жители которого жаловались на подтопления, - заметил вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов.

Освещения в городе прибавится

В этом году планируется значительно улучшить ситуацию с освещением дорог и тротуаров в городе. В ходе реализации большого проекта стоимостью 222 тысячи евро новое освещение появилось на улицах Хайгла, Кангеласте и Пяхклимяэ. Новые фонари работают уже с августа. Также дополнительно осветили шесть пешеходных переходов: у Ледового холла по ул. 26 Июля, у Кренгольмской гимназии по ул. Герасимова, в двух местах на ул. Мыйза – у церкви и магазина «Максима», у входа на Äkkeküla по ул. Раху и у Эстонской гимназии на ул. Вестервалли. Работы по освещению ещё продолжаются, так как на пяти переходах появятся мигающие знаки (образец можно видеть у магазина «1000 мелочей»), оснащенные датчиком движения. На эти цели выделены 70 тысяч евро.

К сожалению, во время проведения этих работ автомобилистов ждали неприятные сюрпризы: в четырех местах появились штробы (канавки — прим. «НГ»), никак не обозначенные знаками. Водители писали о них и предупреждали друг друга в соцсетях.

Отсутствие знаков вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов назвал недоработкой строителей.

Алексей Евграфов:

- Это удивительно, так как с фирмой мы работаем давно и такое произошло в первый раз. Установка знака в таких случаях обязательна. Мы узнали об этой проблеме из соцсетей и сразу же связались с фирмой-подрядчиком, которая исправила ситуацию. Если горожане видят подобные нарушения, пусть сообщают в управу, и мы немедленно отреагируем на замечание.

На дорожке, которая пройдет между деревьями по Таллиннскому шоссе от магазина «Авангард» до «Фамы», в ближайшее время будут установлены двойные светильники, которые будут освещать как дорожку для пешеходов, так и для велосипедистов. На прошлой неделе начались подготовительные работы.

- Надеюсь, что к самому темному периоду года мы наконец-то решим проблему. Жалобы на этот участок, на который из-за деревьев не проникает свет от фонарей с дороги, поступали всегда, - отметил А. Евграфов.

Также в настоящий момент Департамент развития и экономики готовит заявку на участие в конкурсном туре для получения европейского финансирования для замены 800 светильников по городу.

30 поребриков опустят в этом году

Продолжаются работы по созданию дружелюбной среды, способной удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями. В этом году поребрики были понижены ещё на восьми перекрестках – в двух местах на улице Даумана, а также на улицах Вахтра, Крави, Сепа, Лаврецовых, Вестервалли и на Таллиннском шоссе. По существующим строительным нормам небольшой подъем поребрика (2-3 см) сохраняется. Напомним, что ещё в 22 местах понижение поребриков проходит в рамках проекта строительства пешеходно-велосипедных дорожек.

440 тысяч евро на реконструкцию переходов

440 тысяч евро было выделено государством в этом году Нарве на реновацию пешеходных переходов. Городские власти планируют потратить их на три улицы – Кангеласте, Креэнхольми и Выйду. В планах провести полную реконструкцию переходов (предположительно - до 17 мест), которая будет включать в себя не просто новую маркировку, а капитальные работы: сооружение островков (по необходимости), понижение поребриков, установку освещения. Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов сообщил журналистам, что в настоящий момент готовится строительный проект, который должен быть завершен 22 января 2019 года, поэтому работы по реновации начнутся только в следующем году. К указанной сумме город добавит из своего бюджета 50 тысяч евро.

Дорожную разметку у памятника «Танк» привели в соответствие со знаками

Обращаем внимание водителей, что у памятника «Танк» дорожная разметка теперь представляет собой сплошную линию, которую запрещено пересекать. Дорожная разметка приведена в соответствие со знаками, запрещающими обгон на этом участке дороги. Для того, чтобы свернуть к памятнику при движении со стороны Нарва-Йыэсуу, теперь необходимо доехать до разрыва полосы и совершить разворот.

11 КТ нынче смогут починить свои дворы и дороги

В этом году по программе «Условия и порядок финансирования реновации внутриквартальных дорог в городе Нарве» финансовую помощь от города (общая сумма составляет 253 899,86 евро, 75 процентов этой суммы покрывает городской бюджет) смогут получить 11 квартирных товариществ. 31 августа с товариществами были заключены договоры. Но сроки осуществления работ, как пояснил вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов, сдвинулись из-за того, что первый конкурс госпоставки показал завышенную сумму, и финансовая нагрузка КТ в этом случае возросла бы вдвое. Поэтому был проведен новый конкурс, и теперь товариществам не придется переплачивать.

Срок окончания работ – до 20 октября, работы осуществляются фирмой Kohtla Ehitisteenus OÜ. Надзор за работами осуществляет компания Lindvill OÜ.

Алексей Евграфов:

- Первые работы по ул. Мыйза уже завершены. Я там был, осмотрел все и остался доволен результатом. Надеюсь, что остальные объекты будут заасфальтированы в указанный срок.

Софья БОБОРЕНКО