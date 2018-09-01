+Галерея. У сада Muinasjutt площадка — просто «сказка»

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В нарвском детском саду Muinasjutt в пятницу, 14 сентября, была торжественно открыта детская игровая площадка.

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Собственно, открылся целый комплекс игровых площадок с современным красочным оборудованием, которое, по утверждению директора детсада Тамары Гусевой, помогает развиваться детям. Если раньше именно отсутствие современно оборудованной территории для прогулок дошкольников было основной проблемой этого учреждения, то теперь его веселый яркий двор станет одним из достоинств. Цветотерапия (а в садике работают две группы для детей с недостатком зрения, одна группа выравнивания и обычная группа), обучение во дворе, где можно заниматься изучением языков, проводить интегрированные или спортивные занятия, сюжетные путешествия на паровозике или кораблике, - планы использования обновленной территории у педагогов самые разные. И самые смелые.

«Рады, что причастны»

Осуществить создание игрового комплекса детсаду помогли городские власти и выступившая спонсором фирма Fortaco Narva OÜ, оплатившая проектные работы.

Лариса Шабунова, генеральный директор Fortaco Narva:

- В 2016 году существовала потребность в строительстве площадки, нужны были деньги на проект, и мы с удовольствием согласились помочь, учитывая, что это не простой детский сад, а для детей с определенными потребностями. Поскольку мы относимся к большим предприятиям города, то чувствуем еще и свою социальную ответственность за то, что в нем происходит. Мы выделили деньги на проект и рады, что причастны к такому хорошему мероприятию.

Сюрпризы продолжаются

Особые потребности маленьких обитателей детсада были учтены еще на стадии проектирования.

Тамара Гусева, директор детского сада Muinasjutt:

- Мы сделали проект игрового комплекса, исходя из особенностей детского сада. Обговаривали цвет и само оборудование для площадок со специалистами: тифлопедагогами, преподавателями и врачами. Изучали опыт коллег из Санкт-Петербурга по организации подобных площадок. В итоге получился такой замечательный комплекс. Он не только функциональный, но и отвечает самым разным требованиям безопасности. Ведь слабовидящие дети, как и обычные малыши, могут быть непоседливыми, шумными и даже гиперактивными. Поэтому многое, в том числе покрытие из резиновой плитки, пришлось предусмотреть заранее. Но на этом приятные преображения нашего детсада не заканчиваются: к 1 ноября нам обещают сделать еще и совершенно новый забор...

На аппаратуру собирали всем миром

В наше тревожное время, когда рождаемость падает и количество детей уменьшается, обыденным делом стало закрытие детских садов и школ, персонал детсада надеется на свою конкурентоспособность. «Мы укомплектованы, - говорит директор, - к нам приезжают дети не только из Ида-Вирумаа, но даже из Таллинна. Хороший ремонт сделан и внутри здания детсада. Чтобы было светлее, подобран специально цвет стен, освещение в группах для детей с недостатком зрения сильнее, чем в обычных группах, а также в каждой группе есть специальная предметно-развивающая среда, которая отражает направление работы».

Но главное, конечно, это комплекс медицинско-педагогических услуг, помогающий выздоравливать детям. По словам Тамары Гусевой, у некоторых малышей к школе зрение восстанавливается до единицы, и если ребенок раньше ходил в очках, то в школу некоторые идут уже без них.

Тамара Гусева:

- У нас есть специальная аппаратура, приобретенная благодаря Радио 4 («Рождественский Благовест» - прим. «ред.) на пожертвования, которые собирали всем миром. Оборудование очень эффективное, в этом году приезжали специалисты из столичной клиники «Магдалена», чтобы выполнить его контроль. Чем раньше ребенок с проблемами зрения приходит в наш детский сад, тем больше шансов на исправление зрения. С детьми каждой глазной группы работают тифлопедагог, два учителя, помощник учителя, врач. В карте готовности к школе, которая отдается будущему первокласснику, отмечается, куда можно сажать в классе этого ребенка, на что обратить особое внимание учителю. А кроме того, мы имеем возможность предоставить курс реабилитации детям, пошедшим в школу. То есть они, уже выпустившись из сада, могут получить у нас курс лечения на том или ином аппарате. Хочется донести до родителей, что у нас есть возможность в дошкольном возрасте улучшить зрение детей, а в школу они пойдут с улучшенным или хорошим зрением. Это очень важно, поскольку без этого из-за учебных нагрузок зрение у детей с проблемами с ним, как правило, падает.

Наталья СОБОЛЕВА

Фотогалерея: Наталья СОБОЛЕВА