Город-курорт расширил молодежное пространство

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Новый центр для молодых людей в Нарва-Йыэсуу, которого ждали почти 20 лет, был торжественно открыт в минувшее воскресенье в здании, расположенном рядом с горуправой на улице Кеск, 3.

Памятный момент открытия: отныне 15 сентября становится Днем рождения Молодежного центра.

Фото: Сергей Трохачев

Вообще проект начался пять лет назад, отметила на церемонии открытия руководитель Центра по интересам Наталья Мячина, причем по инициативе снизу, то есть со стороны учащихся. В прошлом году местная власть выделила надлежащую сумму на реконструкцию здания, и сейчас все работы завершены.

Один из основных видов деятельности центра, отметила его вновь назначенный руководитель Анна Коновалова, это развитие киберспорта, иначе говоря, суперпопулярного в настоящее время индивидуального или командного состязания на основе видеоигр. В какой-то степени к этому примыкает такое ультра-новшество, как спорт на дронах: обычно здесь подразумеваются гонки на квадрокоптерах – вид спорта, которому пророчат олимпийское будущее. В ближайшей перспективе намечена школа ди-джеев, в более широком плане – организаторов различных мероприятий и ведущих. Будет развиваться и танцевальное направление с уклоном в современность.

Впрочем, «сюда можно приходить и просто проводить время», – подчеркнула Наталья Мячина. Что было раньше? Да всего лишь учебная аудитория в школе, рассказывает местная жительница Юлия, так называемая молодежная комната, и то пользовавшаяся внушительным спросом. Летом ее заменял ангар на пляже, что позволяло значительно расширять сферу активности. А теперь в новом центре готовы помещения для музыкальной школы, библиотеки и, что особенно приятно, предусматриваются мероприятия для людей в возрасте, явно не попадающих под категорию молодежи, в том числе и «День пожилого человека».

На все работы по созданию Молодежного центра было затрачено порядка 180 тыс. евро. К сожалению, отмечает Наталья Мячина, доля спонсирования в целом оказалась чрезвычайно мала. Лишь ТЦ «Фама» и фирма «Вант» оказали поддержку на этапе реконструкции здания.

Сергей Трохачев