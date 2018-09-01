В Нарве на прошлой неделе открылся первый магазин сети Grossi

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Несколько сотен собравшихся в очереди людей посетили на прошлой неделе открытие давно ожидаемого супермаркета Grossi, без особой помпы открывшегося в переоборудованном помещении бывшего рынка «Пяхклимяэ».

Многие из первых клиентов заняли очередь за два часа до открытия: «Так ведь интересно же!» – заметила одна покупательница. Фото: Сергей Трохачев

Новый магазин сети Grossi, насчитывающей более 50 точек по всей Эстонии и считающейся наряду с Prisma одной из самых экономных, относится к категории А+, то есть его ассортимент включает как продовольственные, так и промышленные товары.

Понятно, что всех интересует ценовая политика: станет ли таковая столь же гибкой и продуманной, как в столичных магазинах сети? Там ежедневно выставляется на первый план один или несколько «продуктов дня» по исключительно сниженным ценам – скидки могут составлять более 50 процентов.

Фото: Сергей Трохачев

Безусловно, в Нарве будет то же самое, подтвердила старший менеджер по имени Маргит. Планируются ежедневные скидки, затем, еженедельные и, наконец, скидки выходных дней. В таком случае расположенной в двух сотнях метров «Максиме», относящейся вместе с Rimi и Selver к более дорогой сети, придется испытать серьезную конкуренцию. Впрочем, в планах Олега Гросса, основавшего сеть в 1991 году, открытие в Нарве еще двух магазинов Grossi, один из которых, как сообщает портал Delfi, расположится как раз в помещении упомянутой «Максимы».

Сергей ТРОХАЧЕВ