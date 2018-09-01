Ходатайство Нарвы на звание Культурной столицы Европы готово

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В прошлый четверг, 13 сентября в зале Нарвского горсобрания рабочая группа по составлению ходатайства об участии Нарвы в первом туре конкурса на звание Культурной столицы Европы 2024 года обсудила этот документ с депутатами и членами горуправы. У Нарвы есть реальный шанс на победу.

Общий бюджет рассчитанной на 5 лет программы подготовки будущей столицы к приему гостей может составить до 20 миллионов евро.

Марис Хеллранд, заместитель заведующего по культуре и спорту Дмитрий Вергун, Рагнар Сийль, и мэр Нарвы Тармо Таммисте (на фото - слева направо) обсуждают с депутатами Нарвского горсобрания заявку на звание Культурной столицы. Фото: Ирина Токарева

Напомним: впервые о том, что Нарва могла бы осмелиться претендовать на лестный во всех отношениях титул, заговорили еще прошлой осенью. Официальное решение о подготовке ходатайства нарвское горсобрание приняло в конце декабря 2017 года, заложив на эти цели в бюджет 75 тысяч евро. Глава государства Керсти Кальюлайд, прибывшая в Нарву 23 января 2018 года, поддержала нарвитян в этом начинании, заявив в своей речи:

«Нарва станет следующей большой историей успеха Эстонии».

Объявленный городом конкурс госпоставки на составление ходатайства выиграла фирма Shiftworks OÜ, а ведушими партнерами проекта стали: Хелен Сильдна - главный организатор фестиваля Tallinn Music Week , Рагнар Сийль — координатор экспертной группы по развитию культурных и творческих индустрий Европейской комиссии и Марис Хеллранд, специалист по коммуникациям с иностранными медиа в рамках председательства Эстонии в Европейском Совете. Ведущие партнеры представили готовый продукт: ходатайство Нарвы - 43-х страничный документ, в котором расписаны организационная и финансовая структуры, а также основы концепции будущей творческой программы.

«Один из главных фундаментов ходатайства о звании Культурной столицы - это желание самих нарвитян», - подчеркнула Марис Хеллранд. Разработчики ходатайства провели 50 встреч с активными жителями (деятелями культуры и спорта, представителями национально-культурных и некоммерческих обществ) не только в Нарве, но и в регионе в целом. «Очень хорошо поработали наши добровольцы: они побывали на 12 крупных публичных мероприятиях, где в общей сложности побывало 5000 человек, и всем им были предложены наши опросники», - рассказала Хеллранд.

Наконец, недавно стали известны результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской фирмой Norstat среди 500 человек в Ляэне- и Ида-Вирумаа, из которых 75% ранее слышали о том, что Нарва хочет претендовать на титул культурной столицы Европы в 2024 году, и 85% поддерживают эту идею. «То есть положительно к этой идее относится подавляющее число жителей Вирумаа, ее поддерживают даже те, кто раньше не слышал об этом», - отметила Хеллранд. Она добавила, что самым удивительным результатом исследования стала более низкая, по сравнению со старшим поколением, осведомленность молодежи: среди опрошенных в возрасте до 25 лет только 62 процента знали о том, что Нарва претендует на титул Культурной столицы Европы. «Но все же на основании исследования можно сделать вывод, что и среди молодежи интерес и поддержка есть», - подытожила Хеллранд.

Как известно, в конце августа правительство приняло решение поддержать программу будущей Культурной столицы Европы суммой до 10 миллионов евро, независимо от того, какой город станет победителем конкурса. Государство будет поддерживать программу в объеме, равном поддержке, полученной от местного самоуправления и других финансовых источников. С учетом финансирования, полученного от частных предпринимателей, региона в целом, а также от Европейского Союза, доля финансирования программы со стороны Нарвы могла бы составить 35% или 7 миллионов евро в течение пяти лет, а общий бюджет составил бы 20 миллионов евро.

Если ходатайство Нарвы пройдет предварительный отбор, то начнется следующий этап работы - разработка собственно творческой программы, к этому этапу обязательно привлекут и местную молодежь: как отметили разработчики, они были поражены тем, какое большое количество местных детей и подростков занимаются спортом, музыкой и искусством, так что в творческом потенциале города они не сомневаются.

В Нарву верит вся Эстония

Главный вопрос, который волновал собравшихся на обсуждение ходатайства депутатов, все же заключался в том, каковы шансы Нарвы пройти предварительный отбор, а также попасть в финал конкурса, то есть получить титул Культурной столицы. У Нарвы есть соперники, к примеру, такой сильный, как Тарту. «Это так, но сила Тарту является одновременно и его слабостью. В Тарту трудно найти проблему, которую необходимо обязательно решить. Но если в Тарту все так хорошо, возникает вопрос, зачем им вообще титул?» - сказал по этому поводу Рагнар Сийль, подчеркнув, что один из критериев выбора будущей столицы - вклад, который в результате ее реализации будет сделан в долгосрочное развитие как города, так и региона в целом. Сийль отметил, что с этим критерием отбора в Нарве все в порядке: трудно в Эстонии найти другое место, где проблемы города и региона в целом, то есть Ида-Вирумаа, так совпадали бы.

«Я ознакомился с заявкой и нашел в ней большое количество негатива о Нарве, на мой взгляд, его больше, чем позитива - к месту ли он в документе, который пойдет в Европу?», - спросил депутат Владимир Бутузов. «Нарвская культурная стратегия содержит гораздо больше позитивных сторон, чем негатива, - не согласился Сийль. - Почему и о негативе нужно говорить? Потому, что ЕС хочет видеть, какие позитивные изменения произойдут в городе в результате избрания его Культурной столицей».

По его словам, первая реакция многих его таллиннских знакомых на информацию о том, что Нарва готовит свою заявку для участия в конкурсе, была такой: «Это же естественно!» «Вся Эстония верит, что Нарва может быть Культурной столицей - доказательство тому нынешнее лето, когда в Нарве произошло столько культурных событий, в том числе и триумфальный показ «Кремлевских соловьев», что его можно назвать «историческим культурным летом», - отметил Сийль.

«Чем дольше мы работаем с этим проектом, тем больше верим, что у Нарвы есть реальные шансы», -отметил и мэр Нарвы Тармо Таммисте. По словам мэра, об этом говорят и представители туристического и гостиничного бизнеса, все они очень довольны доходом, который им принесло нынешнее лето.

В связи с этим Рагнар Сийль вспомнил, как в свое время на титул Культурной столицы Европы 2011 года претендовал город Раквере. «От Раквере поступило тогда самое интересное предложение, но выбор тогда делало само государство и вмешалась политика... Однако был момент, когда о Раквере заговорили как о городе, где постоянно происходят интересные мероприятия, когда Раквере был в моде, как сейчас - Нарва. Сейчас Нарва тоже на таком пике, но надо понимать, что если ничего не делать, то долго этот интерес не продержится».

Напомним, что выбор Культурной столицы проходит в два этапа. Сейчас начинается предварительный отбор: до 1 октября все города, претендующие на титул, должны подать свои ходатайства, результаты предварительного тура будут известны этой осенью, а окончательный отбор будет проведен к концу 2019 года. Отбор будет осуществлять независимая международная экспертная комиссия, в которую войдут два представителя от Эстонии.

Ирина Токарева