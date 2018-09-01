Подвал: подсобное помещение или место для собрания?

Дата публикации: Вчера, 18:03 Просмотрено: 134

«Правда ли, что теперь нельзя проводить общие собрания квартирных товариществ в подвалах домов, хотя раньше это была обычная практика? Помогите разобраться, так ли это?»

Управляющая одного нарвского КТ

Иллюстратвное фото.

Речь не идет о запрете

За ответом мы отправились в Идаский Спасательный центр.

Руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Евгения Парв напоминает, что Закон о пожарной безопасности вступил в силу с 1 сентября 2010 года, и в нем содержатся основные принципы, которых следует придерживаться.

Евгения Парв:

- Речь не идет о запрете использования подвала как места сбора квартирособственников. Скорее, дело в том, что если общее собрание проводится в подвале дома, то он должен отвечать необходимым для этого условиям. Существует классификация зданий по способам использования. Одно из пояснений способов использования подвала жилых зданий – это подсобное помещение жилого дома. В большинстве случаев, согласно проектной документации, подвалы используются именно так. Однако, подвал может использоваться и как помещение, используемое для скопления людей, то есть, помещение для собраний. В таком случае подвал должен иметь разрешение на эксплуатацию его в таком виде и, соответственно, отвечать предъявляемым требованиям. В наших многоквартирных домах разрешение на эксплуатацию подвала выдано, как правило, только в качестве подсобного помещения.

С некоторого времени инспекторы спасательной службы, действительно, стали обращать внимание и на этот вопрос, говорит представитель Спасательного департамента. Ранее инспекторы, приходя в дом с проверкой, в первую очередь просили людей привести в порядок, как того требует закон, например, загроможденные мебелью лестничные площадки. Пришло время обратить внимание и на другие помещения.

Два выхода и аварийное окно

Каковы же требования к месту, пригодному для проведения общего собрания? С апреля 2017 года действует последняя редакция Постановления министра внутренних дел по пожарным требованиям, которая определяет, что для помещений, где собирается одновременно более десяти людей, требуется наличие двух эвакуационных выходов, которые, желательно, должны находиться напротив друг друга. В случае собрания людей численностью менее десяти человек в помещении должен быть один эвакуационный выход, а также аварийный выход – например, окно.

Для того, чтобы использовать подвал многоквартирного дома в качестве места для сбора жильцов, нужно выводить это помещение из жилого фонда, делать соответствующий проект и сдавать помещение в эксплуатацию. Если этого не делается, то придется проводить собрание в помещении, эксплуатируемом согласно целевому назначению и соответствующем пожарным требованиям.

«Не хочу идти»

Забота государства о безопасности людей понятна, но у правлений КТ и квартирособственников явно возникнут новые проблемы в связи с этими требованиями. Ни для кого не секрет, что далеко не каждое общее собрание проходит с первого раза. Зачастую требуемый уставом кворум не собирается, и это при том, что людям нужно просто спуститься из своей квартиры в подвал собственного дома. Тогда назначается новое собрание, на котором решаются проблемы КТ теми его членами, кто потрудился прийти на мероприятие. Это дает почву для сомнений в легитимности принимаемых решений у тех, кто не смог или поленился принять участие в заседании. Если же для проведения собрания человеку нужно будет ехать в другую часть города, говорят управляющие домами, вопрос посещаемости собрания встанет ещё острее.

Управляющая девяти- этажным домом Раху, 14 в Нарве Светлана Михеева рассказывает, что правление КТ проводит собрания в разных местах по городу, так как нет подходящего помещения. Самая большая проблема для правления – низкая явка членов КТ на собрания.

- Люди так и говорят: не хочу идти, потому что далеко, холодно, мокро... Чаще всего отчетно-перевыборные собрания проводятся зимой или ранней весной, поэтому многим не хочется выходить лишний раз из дому. Собственников не стимулирует даже то, что за аренду зала платит КТ из общих денег, то есть, и их собственных тоже, - делится своими наблюдениями Светлана.

А если достаточного числа квартирособственников так и не собралось? Елена Калядина, директор ДК «Ругодив», отдающего свои помещения под проведение подобных мероприятий, говорит, что в 90% случаев собрание КТ, действительно, не проводится в первый раз из-за отсутствия кворума.

Поэтому администрация ДК сразу при бронировании времени предлагает предусмотреть возможность переноса собрания на другую дату, а оплата взимается только один раз – по факту состоявшейся встречи. Будут ли так же лояльны другие собственники залов - вопрос.

Пригласить инспектора на собрание

Какое решение следует принять квартирособственникам: искать ли место на стороне или перепроектировать подвал? И в одном, и в другом случае жильцы понесут дополнительные расходы.

Евгения Парв уточняет, что влиять на принятие решения Спасательный департамент не в праве, однако он может оказать помощь в информировании собственников жилья на общем собрании.

- Можно пригласить инспектора, который разъяснит требования закона и поделится опытом – как позитивным, так и негативным, который уже имел место в Эстонии. Если мы видим, что правлением дома предпринимаются шаги по информированию жильцов, проводится определенная работа, то немедленных санкций не последует, мы понимаем, что людям нужно время на то, чтобы оценить ситуацию и принять решение, - заключает она.

Софья Боборенко