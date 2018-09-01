Горсобрание Нарвы инициировало дисциплинарное делопроизводство. Игорь Ширай отстранен от работы

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В Нарве в понедельник председателем городского собрания Ириной Янович при согласовании с мэром города Тармо Таммисте городскому секретарю Антсу Лийметсу и члену городской управы, руководителю Финансового департамента Елене Голубевой поручено провести дисциплинарное делопроизводство в отношении руководителя канцелярии городского собрания Игоря Ширая.

Фото из архива "ВП".

Об этом сообщил журналистам на инфочасе порядком припозднившийся городской секретарь Антс Лийметс.

Собственно, опоздание господина Лийметса на инфочас и было вызвано приглашением к председателю городского собрания. Как пояснил Лийметс, такое в городе происходит впервые за его 22 года работы, а на ведение делопроизводства дан срок до 1 октября, после чего окончательное решение будет принимать руководитель горсобрания. Игоря Ширая с того же дня отстранили от работы.

Производство призвано дать оценку действиям главы канцелярии горсобрания и проверить городской бюджет. Необходимо проверить, в частности, есть ли все принятые горсобранием решения, связанные в том числе с городским бюджетом, в регистре документов.

Наталья Соболева

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