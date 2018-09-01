Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

УправлениеГорсобрание Нарвы инициировало дисциплинарное делопроизводство. Игорь Ширай отстранен от работы

Дата публикации: Сегодня, 14:20 Просмотрено: 376

В Нарве в понедельник председателем городского собрания Ириной Янович при согласовании с мэром города Тармо Таммисте городскому секретарю Антсу Лийметсу и члену городской управы, руководителю Финансового департамента Елене Голубевой поручено провести дисциплинарное делопроизводство в отношении руководителя канцелярии городского собрания Игоря Ширая.

Горсобрание Нарвы инициировало дисциплинарное делопроизводство. Игорь Ширай отстранен от работы

Фото из архива "ВП".

Об этом сообщил журналистам на инфочасе порядком припозднившийся городской секретарь Антс Лийметс.

Собственно, опоздание господина Лийметса на инфочас и было вызвано приглашением к председателю городского собрания. Как пояснил Лийметс, такое в городе происходит впервые за его 22 года работы, а на ведение делопроизводства дан срок до 1 октября, после чего окончательное решение будет принимать руководитель горсобрания. Игоря Ширая с того же дня отстранили от работы.

Производство призвано дать оценку действиям главы канцелярии горсобрания и проверить городской бюджет. Необходимо проверить, в частности, есть ли все принятые горсобранием решения, связанные в том числе с городским бюджетом, в регистре документов.

Наталья Соболева

Горсобрание Нарвы инициировало дисциплинарное делопроизводство. Игорь Ширай отстранен от работы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нарве из Центристской партии вышло 105 человек, будут переизбирать правление округа

Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно

Ни один из подозреваемых в коррупции нарвских депутатов не вышел из горсобрания

Коррупция? Лидеры нарвских центристов оказались под прицелом КаПо. Допросили восьмерых

Прокуратура начала предъявлять нарвским центристам подозрения в коррупционных преступлениях. В выигрыше министр МВД Анвельт?

Ратас призвал подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсобрания

Яна Тоом пообещала уважать решение руководства партии по вопросу Нарвы

Яна Тоом созывает экстренное заседание правления нарвских центристов

Подозрения в коррупции предъявлены еще троим депутатам Нарвского горсобрания, теперь их восемь

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все