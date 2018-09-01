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Среда обитанияГорожане просят вернуть скамейки в сквере на прежние места

Дата публикации: Сегодня, 11:52 Просмотрено: 176

Летом в разгар жары в редакцию газеты обратились жительницы района Пяхклимяэ с просьбой передать властям, что скамейками в сквере Пяхклимяэ после его реконструкции пользоваться неудобно: теперь они стоят на самом солнцепеке, спрятаться от солнца и отдохнуть просто негде.

Горожане просят вернуть скамейки в сквере на прежние места

Фото: Софья Боборенко

- Нельзя ли попросить городские власти убедиться в истинности наших слов и дать команду переставить скамейки таким образом, чтобы на них можно было присесть и отдохнуть при прогулке? - спрашивает пришедшая в редакцию нарвитянка Валентина.

Городской садовник Людмила Морина поясняет ситуацию:

- Необходимость решения данного вопроса на самом высоком уровне возникла из-за серьёзной криминогенной обстановки в районе Пяхклимяэ. Об этом, например, писали журналисты государственной телерадиокомпании ERR на сайте rus.err.ee. В статье были названы основные причины и обозначены вопросы, а также круг лиц, привлечённых к решению данной проблемы.

В материале упоминается и пенсионерка Ирина, по словам которой «проблема началась, как только в сквере установили скамейки». На одном из совместных с полицией совещаний руководства города было принято решение, что для уменьшения проблем с асоциальными элементами и ликвидации криминогенной обстановки в сквере Пяхклимяэ необходимо в первую очередь сделать следующее: во-первых, обрезать все деревья в сквере так, чтобы ветки не заслоняли обзор сквера со всех сторон; во-вторых, существенно уменьшить высоту имеющейся в сквере живой изгороди, фактически «посадить на пень»; в-третьих, убрать все старые длинные скамейки, дающие возможность спать на них в полный рост, особенно вокруг площадки с круглой цветочной клумбой и площадки с цветочными вазонами, так как эти места плохо просматриваются; в-четвертых, в 2017-2018 гг. заменить скамейки в парке на новые.

Но главное условие – скамейки должны стоять на тех сторонах дорожек, где установлены уличные светильники.

Всё выше названное было выполнено в 2017-2018 гг. Вид новых скамеек был согласован с главным архитектором и городским художником, места установки скамеек – с городским художником. 

Последнее письменное ходатайство, полученное Нарвской городской управой, а также устные просьбы к руководству города прозвучали от той же горожанки, пенсионерки Ирины, которую я цитировала выше, только теперь по поводу установки дополнительных скамеек. Руководство выезжало на место и проверило ситуацию.

По моим данным, в 2018 году установка новых скамеек не предусмотрена, будет рассмотрена возможность передвинуть некоторые скамейки в тень, если это возможно, но на площадки, откуда целенаправленно удалялись скамейки, возвращать их не планируется. Возможность добавления новых дополнительных скамеек будет рассмотрена при составлении проекта бюджета 2019 года.

Софья Боборенко

Горожане просят вернуть скамейки в сквере на прежние места

 

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