Горожане просят вернуть скамейки в сквере на прежние места

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Летом в разгар жары в редакцию газеты обратились жительницы района Пяхклимяэ с просьбой передать властям, что скамейками в сквере Пяхклимяэ после его реконструкции пользоваться неудобно: теперь они стоят на самом солнцепеке, спрятаться от солнца и отдохнуть просто негде.

Фото: Софья Боборенко

- Нельзя ли попросить городские власти убедиться в истинности наших слов и дать команду переставить скамейки таким образом, чтобы на них можно было присесть и отдохнуть при прогулке? - спрашивает пришедшая в редакцию нарвитянка Валентина.

Городской садовник Людмила Морина поясняет ситуацию:

- Необходимость решения данного вопроса на самом высоком уровне возникла из-за серьёзной криминогенной обстановки в районе Пяхклимяэ. Об этом, например, писали журналисты государственной телерадиокомпании ERR на сайте rus.err.ee. В статье были названы основные причины и обозначены вопросы, а также круг лиц, привлечённых к решению данной проблемы.

В материале упоминается и пенсионерка Ирина, по словам которой «проблема началась, как только в сквере установили скамейки». На одном из совместных с полицией совещаний руководства города было принято решение, что для уменьшения проблем с асоциальными элементами и ликвидации криминогенной обстановки в сквере Пяхклимяэ необходимо в первую очередь сделать следующее: во-первых, обрезать все деревья в сквере так, чтобы ветки не заслоняли обзор сквера со всех сторон; во-вторых, существенно уменьшить высоту имеющейся в сквере живой изгороди, фактически «посадить на пень»; в-третьих, убрать все старые длинные скамейки, дающие возможность спать на них в полный рост, особенно вокруг площадки с круглой цветочной клумбой и площадки с цветочными вазонами, так как эти места плохо просматриваются; в-четвертых, в 2017-2018 гг. заменить скамейки в парке на новые.

Но главное условие – скамейки должны стоять на тех сторонах дорожек, где установлены уличные светильники.

Всё выше названное было выполнено в 2017-2018 гг. Вид новых скамеек был согласован с главным архитектором и городским художником, места установки скамеек – с городским художником.

Последнее письменное ходатайство, полученное Нарвской городской управой, а также устные просьбы к руководству города прозвучали от той же горожанки, пенсионерки Ирины, которую я цитировала выше, только теперь по поводу установки дополнительных скамеек. Руководство выезжало на место и проверило ситуацию.

По моим данным, в 2018 году установка новых скамеек не предусмотрена, будет рассмотрена возможность передвинуть некоторые скамейки в тень, если это возможно, но на площадки, откуда целенаправленно удалялись скамейки, возвращать их не планируется. Возможность добавления новых дополнительных скамеек будет рассмотрена при составлении проекта бюджета 2019 года.

Софья Боборенко