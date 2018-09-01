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Среда обитанияВ Нарве открыли три новые детские игровые площадки и одну спортивную

Дата публикации: Сегодня, 12:08 Просмотрено: 84

В разных частях Нарвы появились ещё три новые детские и одна спортивная площадка.

В Нарве открыли три новые детские игровые площадки и одну спортивную

Foto: Narva Linnavalitsus

150 тысяч евро из городского бюджета пошло на строительство трех новых детских игровых городков. Они появились у Уускюла 1А, у дома Кангеласте 21А и на зелёной территории между улицами Таллиннское шоссе, Кереса и Энергия. Строительные работы выполнила фирма KSIL Eesti OÜ.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, место для них специалисты департамента выбирали исходя из нескольких критериев: наличия ходатайства от квартирных товариществ, отсутствия вблизи других мест для отдыха с детьми и наличия городской земли.

Кроме того новая спортивная площадка появилась на улице Кренхольмиi 31A. Там было установлено 9 спортивных тренажеров. В бюджете на эту площадку было заложено 22 174 евро. Строительные работы выполнила фирма Tommi Play OÜ.

”Город берет на себя обязательства по оборудованию на новых площадках освещения и видеонаблюдения. В обязательном порядке проводятся работы по благоустройству прилегающих к ним территорий — устанавливаются лавочки и урны для мусора”, — сказал Алексей Евграфов.

По его словам, к новым детским площадкам предъявляются значительные требования по организации безопасности и комфорта для детей. Все они должны быть оборудованы резиновым покрытием, защищающим детей от травм.

Городские власти призывают горожан вести себя сознательно и беречь общее — городское — имущество.

В Нарве открыли три новые детские игровые площадки и одну спортивную

 

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