Строительство здания Академии внутренней безопасности в Нарве начнется предстоящей зимой

Дата публикации: Вчера, 16:58 Просмотрено: 90

На прошлой неделе в средствах массовой информации Эстонии обсуждалась новость о том, что учебное здание Академии внутренней безопасности в Нарве будет стоить на 1,7млн. евро больше запланированного. Действительно, были сделаны перерасчеты относительно первоначального проекта.

Эскиз Академии внутренней безопасности.

На уровне министров есть подтверждение, что необходимые дополнительные средства для завершения строительства будут найдены. Планируемая стоимость строительства составляет 20,1млн. евро, из них 4,4млн. евро – участие Тартуского университета, так как общежитие Нарвского колледжа Тартуского университета будет находиться в том же здании.

Почему увеличилась стоимость строительства, это - важный вопрос. Во-первых, за последние годы в Эстонии выросли цены на строительство. Во-вторых, стоит помнить о деревянной конструкции здания, которая интересна с архитектурной точки зрения, но стоит не дешево.

Но, Нарва заслуживает красивой архитектуры и она не обязательно должна быть из бетона, что стало привычным в последние годы. В-третьих, важно, что во время архитектурного конкурса правительство учло пожелания жителей Нарвы и будет построен 8-ми полосный бассейн, которым смогут пользоваться все нарвитяне. В первоначальном варианте планировался небольшой 6-ти полосный бассейн.

Здание будет на один метр выше нынешнего здания Нарвского колледжа Тартуского университета и предназначение у здания другое. Здание будут делить между собой: служба Полиции и Погранохраны, Тартуский университет и Академия внутренней безопасности. В здании запланированы учебные аудитории, небольшая библиотека, общежитие на 260 мест, так же стрельбище, тренажерный и спортивный залы.

Эскиз Академии внутренней безопасности.

У жителей Нарвы появится 25-ти метровый бассейн на 8 полос. Он будет соответствовать всем современным требованиям и будет способствовать спортивному образу жизни нарвитян. Сейчас пока рано говорить какой будет стоимость посещения бассейна, потому что, это зависит, прежде всего, от цены на воду и отопление, а также от того, насколько город Нарва готов поддерживать содержание бассейна.

В новом здании Академии внутренней безопасности можно будет не только жить и плавать , но и, конечно же, учиться. Каждый кадет Академии, который будет получать высшее образование, будет учиться в Нарве минимум три месяца. Возможно, он будет проходить практику в местных учреждениях безопасности или, для изучающих русский язык, это будет практика в языковой среде. Появление здания Академии также создаст возможности для учащихся старших классов средней школы, где они смогут больше узнать о полиции и спасателях, налогах и таможенном деле, или об опыте содержания заключенных. Получит ли город Нарва свои места в учебной программе, чтобы нарвитяне могли начать и завершить учебу в родном городе, покажет время. Ясно одно, это здание в Нарве создается для молодежи.

Мы планируем заложить краеугольный камень здания уже в новогоднюю ночь. Свою работу в Нарве Академия внутренней безопасности должна начать летом 2020 года.

Катри Райк

Ректор