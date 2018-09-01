Ирина Янович: «Партийные или беспартийные, мы работаем ради интересов Нарвы»

Дата публикации: Вчера, 12:06 Просмотрено: 151

Сегодня гость нашей рубрики - опытный педагог и начинающий политик, директор Нарвской Кренгольмской гимназии и новый председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович.

Ирина Янович занимает пост председателя Нарвского городского собрания с августа нынешнего года. Фото: Ирина Токарева

В интервью для «НГ» она рассказала, почему ее не пугает новая должность, на каком языке будут теперь общаться в нарвском горсобрании, как обстоят дела со строительством госгимназии, и о многом другом.

- Какие наиболее важные вопросы городской жизни, на ваш взгляд, предстоит обсудить и решить депутатам нарвского горсобрания в ближайшее время?

- Нам предстоит подать ходатайство на присвоение Нарве титула Культурной столицы Европы 2024. Это наш грандиозный шанс, и необходимо сделать все возможное, чтобы его не упустить. Предварительное ходатайство уже подготовлено и рабочая группа представит его депутатам 13 сентября ( то есть сегодня, в день выхода этого номера - ред.) Это то событие, которое у всех на слуху, причем не только в Нарве , но и во всей Эстонии. Если говорить о других важных моментах городской жизни, то в первую очередь это строительство велодорожек, первый этап которого создает, конечно, нарвитянам определенные неудобства, но надеюсь, результатом все мы будем довольны.

Также немаловажен ремонт внутриквартальных дорог, на эти работы Нарва всегда по максимуму использует выделяемые городу суммы. В программе города есть очень хороший пункт о строительстве детских площадок и спортивных объектов: в этом году стадион мы уже открыли, а в ближайшее время состоится официальное открытие двух детских площадок: у Дома детского творчества и у Дома народов. Впрочем, дети там уже и сейчас играют. Когда мы недавно объезжали город, то на всех площадках - и детских, и спортивных - были дети. Новые площадки, стадион, променад постепенно преображают Нарву, и наша главная задача это развитие поддерживать.

- Тема, которую в связи с недавней встречей главы государства Керсти Кальюлайд и нарвского депутатского корпуса наша газета не может не затронуть: на каком языке будете вести заседания городского собрания?

- Действительно, язык делопроизводства нашего городского собрания эстонский, и большинство депутатов понимают эстонскую речь. Заседания городского собрания будут вестись на эстонском языке, но при этом я должна учитывать и мнение тех коллег, которые захотят, чтобы информация дублировалась и на русском языке. Есть коллеги эстоноязычные, есть русскоязычные и необходимо, чтобы ход собрания понимали все.

- Возвращаясь к первоочередным задачам: будет ли среди самых неотложных ваших дел окончательное решение депутатами вопроса о строительстве в Нарве госгимназии, по поводу которой рамочный договор с министерством образования был подписан еще весной? Каково ваше мнение, нужна ли Нарве такая гимназия, как бы вы прокомментировали мнение Михаила Стальнухина о том, что ее строительство означает, что «на русскоязычном гимназическом образовании в Нарве будет поставлен крест»?

- Слова других людей трудно комментировать, поэтому мнение Михаила Анатольевича комментировать не стану, расскажу о том, что происходит в горсобрании: подчеркну, что все вопросы по поводу строительства госгимназии, которые мы решаем сейчас - это вопросы уточняющие, потому что договор о строительстве госгимназии уже подписан. Сейчас управа готовит все необходимые для начала строительства документы. Госгимназия рассчитана на 900 человек, согласно договору, в ней должны учиться не менее 80 процентов нарвских гимназистов, а 20 процентов - если будет такая возможность, если будет в этом необходимость - смогут получать среднее образование на базе одной из муниципальных школ. Сейчас невозможно сказать, будет ли такая возможность, потому что демографическая ситуация все время меняется.

- И меняется пока не в лучшую сторону - значит, есть вероятность, что в гимназии останется слишком много незаполненных мест, если туда придут учиться только 80 процентов наших гимназистов?

- В том-то и дело. Согласно договору, крайний срок открытия госгимназии - 2023 год, но это может произойти и раньше. Гимназия будет работать по двум направлениям: первое - с полностью эстонским языком обучения, второе - по привычной уже схеме «60 на 40». Кстати, в Нарве недавно проводился опрос гимназистов по поводу того, хотели бы они больше предметов изучать на русском языке, и 80 процентов ответили, что их устраивает нынешняя система. И объяснили, почему: для них эти дополнительная языковая практика, и она важна, поскольку гимназисты планируют продолжать образование и строить карьеру в Эстонии.

- Сейчас много спорят о том, можно ли русских и эстонских детей учить вместе. У вас в гимназии были ученики, чей родной язык эстонский?

- Да, было несколько человек. И в гимназии у них не было проблем, и сейчас, насколько мне известно, у них все в порядке - получают высшее образование.

- Как педагог и директор школы вы, безусловно, хорошо представляете себе новые вызовы в сфере образование: обновление системы обучения школьников таким образом, чтобы выпускать активных, хорошо подготовленных к жизни молодых членов общества. Однако есть общая для Эстонии проблема, о которой говорили и на недавней традиционной педагогической конференции в Нарве: нехватка квалифицированных учителей и старение учительских кадров.

Что может сделать для ее решения Нарвское городское собрание? Может быть, стоило бы разработать для Нарвы систему стипендий, благодаря которой возвращались бы в Нарву молодые учителя, получившие современное образование?

- В нарвских школах на начало года все вакантные места были заполнены, причем это касается и тех новых ставок опорных специалистов: социальных педагогов, психологов, и логопедов, которые с этого года финансирует министерство образования. Если говорить о педагогах, которые приходят работать в школу сразу после окончания высшего учебного заведения, то таких работников город всегда отдельно поздравляет в День учителя, на традиционном мероприятии в Доме творчества: всегда на сцену выходит около десяти молодых учителей.

Так что кадры у нас обновляются. Но проблема действительно есть - только 50 процентов выпускников педагогических вузов идут работать в школы, несмотря на то, что зарплаты в этой сфере сейчас хорошие. Поэтому стипендии для будущих учителей - это хорошая идея, и есть у города такой в целом положительный опыт стипендий для молодых специалистов - они отучились и теперь работают в Нарве. Думаю, что с идеей стипендий для будущих педагогов родом из Нарвы, которые хотели бы сюда вернуться, я со своей командой буду работать.

- После избрания вас поздравили председатели обеих фракций Нарвского городского собрания, Алексей Воронов («Нарва - наш дом») и Катри Райк («Наша Нарва»), Райк выразила надежду, что фракции смогут сотрудничать друг с другом в интересах города. До сих пор такого сотрудничества между фракциями с похожими названиями и близкими целями горожане, к сожалению, не наблюдают. С вашей точки зрения, возможно ли изменить эту ситуацию к лучшему?

- Как председатель горсобрания, в чьи обязанности входит организация нормального рабочего процесса, я абсолютно одинаково общаюсь со всеми депутатами и, разумеется, отношусь ко всем с равным уважением. Что касается более конструктивного сотрудничества, то эти вопросы в компетенции руководителей фракций, Катри Райк и Алексея Воронова - это их работа.

- Ваше избрание на пост председателя Нарвского горсобрания произошло одновременно с массовым выходом видных нарвитян из Центристской партии - «в знак протеста против несправедливости», как сформулировала председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом. Разумеется, каждый имеет право на свою позицию. Но как вы считаете, не может ли разрыв между нарвскими и таллиннскими однопартийцами отрицательно отразиться на интересах Нарвы в целом, как опасаются ваши оппоненты из фракции «Наша Нарва»?

- Не думаю, что нас ждут какие-то негативные моменты в плане оттока из Нарвы каких-то мероприятий или денег: мы - такое же местное самоуправление Эстонии, как и все остальные.

Уже запущенные проекты продолжают получать поддержку от государства, те, что сейчас только планируются, также, надеюсь, будут поддержаны, поскольку, партийные или беспартийные, мы все равно принимаем решения, исходя из интересов развития Нарвы.

- До сих пор только одному человеку удавалось совмещать пост председателя городского собрания Нарвы и свои рабочие обязанности - это был первый глава нашего депутатского корпуса, директор Нарвских электростанций Анатолий Пааль. Ваша основная работа - директор гимназии - тоже очень напряженная. Расскажите, как планируете совмещать обязанности?

- Мне очень лестно сравнение с Анатолием Паалем, почетным гражданином Нарвы, уникальным руководителем - это высокая планка. Но мой плюс - хорошие тылы. Во-первых, в гимназии есть уже давно сработавшаяся команда, коллеги, которые точно знают, что , где, когда, почему. В горсобрании у меня тоже два замечательных помощника, знающих свое дело, знающих городские проблемы - Лариса Оленина и Елена Пахомова. Они вводили меня в курс дела, не жалея времени. Думаю, что с такими надежными помощниками у меня все получится.

Кстати, пост председателя горсобрания - это отнюдь не кабинетная работа, она предполагает большое количество встреч с чиновниками, политиками, деловыми людьми. Свой день я разделила таким образом, чтобы каждый день находится и в школе, и в городском собрании, и уже начинаю привыкать к новому ритму жизни. Первый месяц работы я бы определила эстонским словом aurünnak - мозговой штурм, это было одновременно и напряженное, и плодотворное время. Однако до этого я ведь уже год была депутатом - поэтому со многими людьми, со многими проблемами уже была знакома.

- Как часто будете общаться с народом?

- Прием председателя горсобрания раз в месяц, дата первого приема уже определена - 21 сентября.

Ирина Токарева

Ирина Янович CV

Родилась в Нарве 12.12.1972

Училась в школе номер 11, нынешней Пяхклимяэской гимназии.

«У меня были три замечательных директора - Михальченко, Писаренко и Заруцких, с Татьяной Эдуардовной я и потом продолжала общаться и о школе своей не забывала никогда.

Эстонский язык выучила на подготовительном отделении Таллиннского педагогического института, где в течение года отлично преподавали интенсивный языковой курс. Конечно, огромное спасибо и моему первому преподавателю эстонского языка Хели Адамович, которая была также и моим классным руководителем», - вспоминает Ирина Янович.

После курсов поступила в Нарвскую высшую школу, в дальнейшем преобразованную в Нарвский колледж Тартуского университета.

Имеет два полных высших образования: учителя начальных классов и преподавателя эстонского языка, а также прошла дополнительное обучение в Тартуском университете по специальности «учитель географии».

В Нарвскую Кренгольмскую гимназию пришла работать учителем эстонского языка, в 2006 году стала завучем гимназии, а с 2014 года занимает пост ее директора.

Свою кандидатуру на муниципальных выборах впервые выдвинула в 2017 году, и сразу стала депутатом. С августа нынешнего года занимает пост председателя Нарвского городского собрания.