+Галерея. Президент гимназистам: "Жду вас обратно домой"

Дата публикации: Сегодня, 15:43 Просмотрено: 79

Начало учебного года Керсти Кальюлайд отметила и визитом в Нарвский Языковой лицей, где главу государства поприветствовали на разных языках администрация, педагоги и ученики cтарших классов.

Керсти Кальюлайд со старшеклассниками Нарвского Языкового лицея.

Во время общения с гимназистами Керсти Кальюлайд отметила, что она очень рада готовности местной молодежи брать на себя ответственность за развитие Нарвы и создавать условия, в которых молодые люди хотели бы жить в дальнейшем. «Уверенность в собственных силах, которая есть у молодых нарвитян, желание сделать из города уникальное место, удивительны», - сказала она. Президент обратила внимание на широкие возможности местных самоуправлений Эстонии влиять на развитие города, опираясь на идеи и желания местного населения как на проявление демократии.

Демократия – это то, чему всем нам ещё необходимо учиться, считает Керсти Кальюлайд. А именно спокойно выслушивать друг друга, совместно работать, задумываться, как отразятся наши желания на жизни других горожан, как двигаться вперед так, чтобы никто не оставался в стороне. Президент отметила, что современная политика стремительно молодеет и все больше людей, не достигших ещё и 40 лет, становятся во главе государств, принимая решения, куда двигаться дальше.

- Это значит, что вы должны быть готовы к ответственным решениям намного раньше, чем мы, задумываться о том, что вы оставите вашим детям и внукам. Полагаю, что самый важный шаг нашего поколения – это свобода передвижения, которую мы создали для вас. Вы можете быть здесь, в Нарве, можете поехать в другие страны… Вы – одни из самых свободных людей, которым государство гарантирует поддержку. Желаю вам успехов в познании мира, но жду вас обратно домой, потому что вы нигде не нужны так, как дома, - заключила президент.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко