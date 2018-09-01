Намерение Нарвы и Вирумаа претендовать на титул культурной столицы Европы в 2024 году поддерживают 85% опрошенных

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Исследовательская фирма Norstat опросила 500 человек в Ляэне-Вирумаа (156) и Ида-Вирумаа (344), из которых 75% ранее слышали о том, что Нарва хочет претендовать на титул культурной столицы Европы в 2024 году, и 85% поддерживают эту идею.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте: «Результаты исследования подтверждают, что население Нарвы и Вирумаа поддерживают наш амбициозный план кандидировать на титул культурной столицы Европы, и видят в этом прекрасную возможность для будущего всего региона».

Лучше всего об этой идее известно людям среднего возраста (73%) и старшего возраста (84%) в Ида-Вирумаа (79%), а менее осведомлены респонденты в возрасте до 25 лет (62%).

Эстонцы слышали об этой идее, в первую очередь, из телевидения (66%), русские узнали об этом в интернете (47%) и другие национальности слышали по радио (63%). Молодые люди узнали в первую очередь из социальных сетей и онлайн-СМИ, взрослые из газет, радио и телевидения.

85% респондентов поддерживают идею кандидирования Нарвы совместно с Вирумаа на титул культурной столицы Европы. Среди них 80% эстонцев и 89% русских респондентов. Самую высокую поддержку данная идея находит в Ида-Вирумаа (87%) среди людей среднего возраста (89%). Среди опрошенных молодых людей до 25 лет идею поддерживают 62%.

В ходе опроса высказывались разные причины поддержки кандидатуры Нарвы и Вирумаа. Самые распространенные из них это то, что данный титул помог бы городу Нарве и Эстонии укрепить связи с Европой и стать более похожим на европейский город, поспособствовал бы развитию города и помог бы обратить на себя внимание других городов Эстонии. Также, респонденты отметили, что Нарва достойна титула, так как имеет очень интересную многовековую историю, и ко всему, является приграничным городом. Титул мог бы принести популярность не только региону, но и всей Эстонии, и показал бы, что Нарва – это эстонский город.

Среди опрошенных были как мужчины, так и женщины, которые представляли разные возрастные группы и национальности в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

1 октября Нарва представит предварительную заявку на культурную столицу Европы Министерству культуры Эстонии. 30 августа правительство Эстонской Республики приняло решение финансировать реализацию будущей программы культурной столицы Европы в таком же объеме, как вклад местных органов власти и других финансовых ресурсов в размере до 10 миллионов евро.

Nelli Buinitskaja

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