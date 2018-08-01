+Галерея. Новый футбольный газон предоставляет дополнительные возможности

Дата публикации: Вчера, 16:39 Просмотрено: 96

Нарвские спортсмены, как дети, так и взрослые, имеют все шансы совершенствоваться за счет нового стадиона, торжественного открытого 3 сентября по адресу Кересе, 22, близ 6-й школы.

Cтадион открыт! Для развития спортивных навыков на этих упругих покрытиях надо лишь предварительно зарегистрироваться по телефону 3599293.

О строительстве этого третьего по счету полноценного футбольного, а также баскетбольного и волейбольного пространства мы уже писали.

Сроки сдачи несколько подзатянулись, но зато, отметил в разговоре депутат горсобрания и заместитель председателя комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов, удалось сделать все, что было запланировано. Разве что осталось возвести ограждение вокруг баскетбольно-волейбольной площадки, тогда как для футболистов готово великолепное поле с покрытием немецкого производства и трибуной на 170 зрителей, а прыгунов в длину и спринтеров на стометровке ожидают пружинистые дорожки.

Готовы и сверкают буквально стерильной чистотой подсобные помещения – раздевалки, душевые кабины, помещение для тренеров и т. д. Табличка перед дверью официально извещает, что этот новый, по статусу пришкольный стадион носит имя почетного гражданина Нарвы, прославленного хоккейного и футбольного тренера Валентина Борисовича Шидловского (1928-2010).

И что особенно приятно – это еще не финал, поскольку, рассказал Владимир Бутузов, вступила в действие программа обновления школьных стадионов, которые, как и нынешний, будут предназначены не только для учащихся, но и для всех желающих заниматься спортом в другие часы.

Причем слепого копирования не будет, то есть в дополнение к футбольным полям выстроят беговые дорожки разной длины, появятся секторы для прыжков и метания спортивных снарядов. Конечно, новый стадион не приспособлен для игр высшей футбольной лиги, но тренировки и матчи в рамках других дивизионов более чем уместны на этом абсолютно профессиональном поле.

Сергей Трохачев

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