+Галерея. Верительные грамоты представлены в Нарве

Дата публикации: Вчера, 15:05 Просмотрено: 178

В течение нескольких часов 4 сентября на площади перед Нарвской ратушей президент республики Керсти Кальюлайд приветствовала четырех новых чрезвычайных и полномочных послов Ирландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Торжественная церемония встречи Посла Ирландии Фрэнсис Кирнан.

Не будем забегать вперед и полагать, что традиция вручения исключительно в Кадриогском дворце Таллинна верительных грамот – документа, которым снабжается глава дипломатического представительства для удостоверения его представительного характера и аккредитования, – вдруг нарушилась. Видимо, свершилось очередное знаковое событие, подчеркивающее особое внимание к Нарве со властной стороны, явно желающей продвигать город к обретению титула культурной столицы Европы 2024 года.

Так или иначе в рамках эффектной церемонии с почетным караулом Батальона стражи и оркестром Сил обороны свои верительные грамоты передали президенту Эстонии Фрэнсис Кирнан (Ирландия), Сесиль Анетте Виллох (Норвегия), Тимо Кантола (Финляндия) и Микаэл Эрикссон (Швеция).

И что особенно приятно, мероприятие было абсолютно открытым для всех желающих, коих собралось немало.

Сергей ТРОХАЧЕВ

Фотогалерея Сергея ТРОХАЧЕВА