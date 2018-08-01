Оператором первой платной парковки в Нарве станет фирма Citypark

Дата публикации: Вчера, 10:54 Просмотрено: 134

Как сообщает портал rus.err.ee, власти Нарвы заключили договор с фирмой Citypark Eesti, которая станет оператором первой в городе платной парковки.

Иллюстративное фото.

Договор заключен сроком на пять лет, рассказала корреспонденту портала rus.err.ee директор Департамента городского хозяйства Нарвы Елена Скулачева.

"По условиям соглашения, фирма будет оставлять себе 34,7% от общего объема поступлений от платы за парковку", - добавила Скулачева.

Платить за парковку на Петровской площади Нарвы, а также во дворе горуправы, придется уже с 1 октября. Желающим припарковаться на площади придется заплатить 2 евро за час, 10 евро - за день или же приобрести месячный билет стоимостью 150 евро.

В течение первых 60 минут парковаться можно будет бесплатно. Штраф за неоплаченную или просроченную парковку составит 31 евро.

Причем оператор будет иметь право повторно выписать штраф по истечение 24 часов, если правила парковки будут на тот момент все еще нарушены.

В феврале прошлого года оператора платных парковок Citypark Eesti приобрела литовская компания UniPark.

В Таллинне Citypark контролирует около 6500 мест на платных стоянках.

Источник: rus.err.ee