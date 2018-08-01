Президент Эстонии в шарфе ”Нарва Транс” пришла болеть за нарвскую команду

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Программу 26-го тура чемпионата страны по футболу открывает поединок в Нарве, где "Транс" принимает пярнуский "Вапрус".

Фото: Сергей Степанов

На матч прибыла президента Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Нарву на неделю с лишним — жить и работать. Шарф нарвской команды на шее президента однозначно показывает, за кого она болеет.

Кальюлайд стала первым главой эстонского государства после восстановления независимости, которая побывала на матче чемпионата Эстонии по футболу.

Предыдущие руководители Эстонии Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас-Хендрик Ильвес к эстонскому клубному футболу были равнодушны.

В чемпионате Эстонии "Транс" занимает четвертое место, пярнусцы замыкают турнирную таблицу. Поединок идет на стадионе "Калев-Фама".