В пятницу Керсти Кальюлайд посетит футбольный матч с участием нарвского "Транса"

Дата публикации: Вчера, 14:16 Просмотрено: 96

Как сообщает портал rus.err.ee, в пятницу, 31 августа, программу 26-го тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч нарвского "Транса" и пярнуского "Вапруса". Поединок, который пройдет на стадионе "Фама" в Нарве, посетит и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Футболисты "Транса" обещают порадовать президента. Автор: Сергей Степанов

"Да, могу подтвердить, что завтра госпожа президент пойдет в Нарве на футбол", - сказал в четверг корреспонденту портала rus.err.ee советник Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ.

Международные футбольные матчи Керсти Кальюлайд посещала не раз, но доводилось ли ей ходить на игры национального чемпионата?

"На этот вопрос я сходу ответить не могу. Скорее всего, за два года этого еще не было, но стопроцентной уверенности у меня нет", - заметил Линнамяэ.

Источник: rus.err.ee