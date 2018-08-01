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УправлениеПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд дала эксклюзивное интервью нашему журналисту

Дата публикации: Сегодня, 17:36 Просмотрено: 70

В следующем номере изданий "Виру Проспект" и "Нарвская Газета" читайте эксклюзивное интервью с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала эксклюзивное интервью нашему журналисту

Журналист Софья Боборенко поговорила с главой государства о том, какие проблемы Ида-Вирумаа может помочь решить визит президента, как сделать так, чтобы нынешняя мода на Нарву не прошла с уходом лета и почему Эстонии необходимо обустраивать границу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала эксклюзивное интервью нашему журналисту

Софья Боборенко

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