+ Галерея. Президент предложила депутатам Нарвского горсобрания общаться на эстонском языке

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В ходе первого дня визита президента Эстонии в Нарву состоялась ее встреча с новым председателем Нарвского горсобрания Ириной Янович и затем — со всем депутатским корпусом Нарвского горсобрания.

В ходе этой закрытой беседы планировалось обсуждение различных областей местной жизни. Пока журналисты заканчивали съемку, Керсти Кальюлайд обратилась к депутатам с предложением вести беседу на эстонском языке. Она сказала, что поймет тех депутатов, кто станет высказываться или задавать вопросы на русском языке.

Однако президент выразила уверенность, что и депутаты, привыкшие изучать различные постановления городского собрания и другую официальную документацию на эстонском языке, также поймут ее эстонскую речь.

Ирина Токарева

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