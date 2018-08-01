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Управление+ Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще

Дата публикации: Сегодня, 17:14 Просмотрено: 133

В свой первый рабочий день в Нарве президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообщалась с нарвитянами и гостями города, с которыми встретилась на речном променаде. Как показалось президенту, горожане гордятся Нарвой.

+ Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще

Некоторые нарвитяне пришли специально для того, чтобы вручить президенту цветы, открытки и поприветствовать её, как, например, представитель молодежной организации Кайтселиита “Молодые орлы”, другие же просто прогуливались, наслаждаясь отличной для конца августа погодой, и общение с Керсти Кальюлайд стало для них приятной неожиданностью.

В ходе прогулки в сопровождении мэра Нарвы Тармо Таммисте  президент вступала в разговор с прогуливающимися по променаду людьми, подсаживалась за столики и общалась с народом как  на русском, так и на эстонском языках. Разговоры были разные, но в основном люди на жизнь не сетовали и отмечали, что за последнее время городская среда и условия жизни в Нарве стали лучше.

Никто не воспользовался возможностью пожаловаться - ни на жизнь, ни на конкретного обидчика, лишь одна женщина передала Керсти Кальюлайд бумагу с просьбой о помощи ребёнку. Президент  по-русски обещала посмотреть, чем она сможет помочь.

Софья Боборенко

Фото автора

+ Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще

 

Галерея

+ Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще + Галерея. Нарвитяне президенту на жизнь не жаловались и приглашали приезжать почаще

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