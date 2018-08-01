+ Галерея. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приступила к работе в Нарве

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла сегодня, 28 августа, в Нарву, где она будет работать до 6 сентября. Офисом для главы государства и ее команды станет Нарвский колледж Тартуского университета, где специально для них отведены комната для совещаний и два кабинета, передает служба новостей "Радио 4".

Сегодняшний рабочий день президента начался со встречи с мэром города Нарва Тармо Таммисте и членами Нарвской городской управы. Затем она отправится на встречу с директором Нарвского колледжа Тартуского университета Кристиной Каллас. В 13,30 состоится прогулка по променаду, где президент пообщается с нарвитянами, чуть позже госпожа Керсти Кальюлайд даст пресс-конференцию на площади Солнца.

Вторая часть дня будет посвящена встрече с депутатами Нарвского городского собрания и велосипедной прогулке, старт которой будет дан от пляжного здания на Липовке.

Завтра, 29 августа, президент Керсти Кальюлайд откроет ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарвском колледже Тартуского университета, посетит завод Aquaphor и встретится с членами Нарвского эстонского общества. В 16:30 президент посетит Дом народов, где пообщается с представителями национально-культурных обществ.

Вплоть до 6 сентября каждый рабочий день президента наполнен разнообразными встречами как с руководителями ряда самоуправлений Ида-Вируского уезда, так и местных бизнес-кругов и гражданских объединений. Кроме этого, Кальюлайд посетит представительства Департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта в регионе, совершит экскурсию по Нарве, пообщается с молодежью, почтит своим присутствием открытие Дней оперы в Нарве ContempArt на Кренгольме. Будучи в Нарве президент примет верительные грамоты от нескольких иностранных послов.

Во второй раз Керсти Кальюлайд со своей командой приедет работать в Нарву в ноябре.

Софья Боборенко

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