Руководителем театрального центра Vaba Lava в Нарве выбрали Анжелику Штыкалов

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Как сообщает портал rus.err.ee, на открытии Vaba Lava в Нарве в декабре максимально покажут возможности сценической площадки.

Руководитель центра Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалов. Автор: facebook

А новому руководителю предстоит набрать команду, составить календарь представлений и перейти на самообеспечение.

В административном здании бывшего завода "Балтиец" полным ходом идет работа по строительству театрального центра Vaba Lava. Открытие намечено на первое декабря.

"Программу открытия, церемония которого будет проходить 10 дней, составляют в Таллинне, задача не только показать зрителям разные спектакли, но и продемонстрировать постановщикам и продюсерам возможности сценической площадки. Программа еще не составлена, но в ней хотят принять участие, например, кукольный театр и цирк", - сказала руководитель Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалов.

Анжелика Штыкалов до нынешнего времени была сотрудником Нарвского музея.

Источник: rus.err.ee