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Среда обитанияВ Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

Дата публикации: Вчера, 14:26 Просмотрено: 118

Как сообщает портал rus.err.ee, игровая площадка для детей с особыми потребностями была построена в Нарве возле социального центра "Лад" около Темного сада.

В Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

Новая детская площадка возле центра "Лад" в Нарве. Автор: narva.ee

Детскую площадку построила фирма ATIX OÜ за 26 665 евро.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, к новым детским площадкам предъявляются значительные требования по организации безопасности и комфорта для детей.

Элементы комплексов изготовлены из качественных и безопасных материалов, у них красивый внешний вид.

Поскольку в городе детские и спортивные площадки часто подвергаются атакам вандалов, департамент городского хозяйства призывает горожан сообщать о хулиганах и самим бережно относиться к общегородскому имуществу.

Источник: rus.err.ee

 

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