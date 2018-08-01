В Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями

Среда обитанияВ Нарве построили игровую площадку для детей с особыми потребностями
Дата публикации: Вчера, 14:26 Просмотрено: 118
Как сообщает портал rus.err.ee, игровая площадка для детей с особыми потребностями была построена в Нарве возле социального центра "Лад" около Темного сада.
Новая детская площадка возле центра "Лад" в Нарве. Автор: narva.ee
Детскую площадку построила фирма ATIX OÜ за 26 665 евро.
По словам вице-мэра по городскому хозяйству Алексея Евграфова, к новым детским площадкам предъявляются значительные требования по организации безопасности и комфорта для детей.
Элементы комплексов изготовлены из качественных и безопасных материалов, у них красивый внешний вид.
Поскольку в городе детские и спортивные площадки часто подвергаются атакам вандалов, департамент городского хозяйства призывает горожан сообщать о хулиганах и самим бережно относиться к общегородскому имуществу.
Источник: rus.err.ee