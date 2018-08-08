Добыча известняка может погубить Нарвские промпарки

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Идея разработки карьера Kadastiku IV вторично отвергнута членами Комиссия по городскому хозяйству Нарвского городского собрания на заседании 22 августа – вновь единогласно и категорически.

Этот знакомый ландшафт может вскоре исчезнуть. Foto: stena.ee

Уже на предшествующем заседании 1 августа стал очевидным критический настрой членов комиссии, когда они отказали товариществу с ограниченной ответственностью Ikaros Grupp в разрешении на разработку в течение 30 лет, в том числе и посредством взрывных работ, полезного ископаемого в непосредственной близости от промышленных и жилых строений, о чем сообщалось в нашей публикации в номере "НГ" от 8.08.2018.

Промпарки – против!

Член комиссии, руководитель АО "Накро" и почетный гражданин Нарвы Александр Брокк высказался еще более жестко, нежели в прошлый раз, представив на имя председателя Нарвского городского собрания официальное обращение от 30 предприятий, на которых работают более 1300 человек. Вопрос был предварительно обсужден, и все руководители единодушно высказались сугубо против. В частности, отмечается, что "несколько десятков лет люди на территории промпарка будут постоянно испытывать стресс от взрывов, от вибрации при работе дробильно-сортировочного узла, от шума при загрузке самосвалов" и т.д. "К тому же, – добавлено далее, – это просто опасно.., так как буфера в виде лесного массива не будет, лес будет уничтожен на площади более 21 га!" Плюс – пострадает дорога, ведущая к нарвским промпаркам, где закроются отдельные предприятия, и в "в результате городская казна потеряет солидную долю налогов". На этом фоне в самом деле "удивительно, что такой важный для нарвитян вопрос городская управа во главе с мэром Тармо Таммисте решает без учета мнения жителей города".

Специально приглашенный руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов выразил серьезные опасения не только по поводу грядущих работ, но даже в отношении разговоров вокруг таковых. Одни лишь слухи, пусть даже невнятные, уже способны отпугнуть потенциальных серьезных инвесторов, которые поймут, что "это всего лишь вопрос времени". К тому же, что на многих ныне действующих предприятиях установлено высокоточное оборудование, и при любых работах, тем более взрывных, "все настройки будут сбиваться".

Насколько местное самоуправление способно сдержать процесс?

Это – главный вопрос, который беспокоит инвесторов, подчеркнул Вадим Орлов. Такое право veto у самоуправления как будто есть, но как пойдут дела в реальности? А последняя такова, что с началом работ в любом случае, как отметил член комиссии и руководитель Milann Santeh Grupp OÜ Виктор Леонов, от 40-тонных грузовиков со щебнем постоянно будут исходить шум, пыль, грязь и, как следствие, испорченные дороги. "Здесь надо отказываться однозначно, – резюмировал он, – и если проблемы будут возникать.., надо поднимать народ".

Тем не менее не все так просто. Вице-мэр Алексей Евграфов напомнил, что городское собрание, где будет рассматриваться проблема, не выносит решения, но лишь выражает свое мнение. Последнее слово остается за правительством, которое вполне может дать добро на разработку известняка и, в случае просто категорического отказа без детального разъяснения причин и негативных последствий, вообще не учесть требований города.

К ходатайству добавлены коррективы

Изменения, которые неизбежно должны были последовать с момента первого обсуждения хотя бы для смягчения целостной картины, огласила старший специалист оценки влияния на окружающую среду Департамента городского хозяйства Галина Пустошная. Конкретно были добавлены такие пункты как: не использовать метод взрывных работ; решить проблему отводки карьерной воды; поддерживать исправное состояние дороги с обеспечением полноценного ремонта от бордюра до бордюра, как добавил Алексей Евграфов. Наконец, проект добычи – а он пока отсутствует – будет согласован с горуправой и другими предприятиями, на которых "это впрямую воздействует".

Нельзя сказать, что озвученные коррективы внесли успокоение. Заместитель председателя комиссии Алексей Мяги немедленно спросил, а почему, собственно, все эти позиции с самого начала не были внесены в текст ходатайства? Четкого ответа не последовало.

Маленькая техническая неувязка

Предварительный вариант разрешения на добычу известняка компанией Ikaros Grupp дважды – на первом и втором заседании – расценен как "сырой". И этому есть четкое логическое подтверждение. В качестве аргумента "за" в тексте ходатайства написано: "В регионе отсутствует действующий или недавно действовавший известковый карьер, производивший щебень, и таким образом, уверенное снабжение региона не обеспечено". Однако в сланцевом карьере "Нарва", расположенном именно в нашем регионе, помимо сланца ежегодно добывается до 5 миллионов тонн известняка (!), о чем говорится в другой нашей публикации, выверенной и одобренной руководством Eesti Energia (см. "НГ" от 15.08.2018). Значит, перед нами либо допущенная по халатности ошибка либо случай так называемого вранья. И то, и другое одинаково скверно, ибо дезориентирует властные структуры, принимающее решение, которое может привести к краху промышленных парков, а возможно, и к экологической катастрофе.

Сергей ТРОХАЧЕВ

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