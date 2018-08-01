Взрывов в Нарве пока не будет

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Комиссия по городскому хозяйству Нарвского городского собрания на заседании 1 августа единогласно высказалась против разрешения товариществу с ограниченной ответственностью Ikaros Grupp на добычу в течение 30 лет полезного ископаемого в известняковом карьере Kadastiku IV.

Границы известнякового карьера примерно обозначены кругом. Фото: Геопортал земельного Департамента

Вопрос давний, пояснил вице-мэр Алексей Евграфов, в свое время горсобрание уже отказывало другим фирмам, хотя и соглашалось с инициированием геологических исследований, однако в настоящее время компания Ikaros Grupp заручилась правительственной поддержкой в виде всякого рода разрешений, в том числе и по линии экологии.

Суть дела

«Разрешение на разработку известнякового карьера Kadastiku IV, – читаем в проекте решения горсобрания, – запрашивается с целью объединения старого карьера с новыми, тем самым обеспечивая устойчивое использование горного отвода и полезного ископаемого. На период 2023 – 2027 гг. запланировано строительство дороги E20 Jõhvi – Narva 2+1, и, по оценке Департамента шоссейных дорог, этому сопутствует дополнительная потребность в строительном известняке в объеме 1200000 м³. Известковый щебень необходим также при строительстве перспективного объезда Нарвы и Силламяэ... В регионе отсутствует действующий или недавно действовавший известковый карьер, производивший щебень, и, таким образом, уверенное снабжение региона не обеспечено. Из низкомарочного строительного известняка горного отвода можно производить щебень IV класса, а продукцию планируется использовать в гражданском и дорожном строительстве».

Как будто все логично, тем более, что карьер разрабатывался в советское время, в 1970-1991 годах. И на этом фоне столь же логично смотрятся все составленные в верхах начиная с 2009 года разрешительные документы, которые частично назвала старший специалист оценивания влияния на окружающую среду Департамента городского хозяйства Галина Пустошная. Строго говоря, карьер подразделяется на три участка, причем на первые два разрешения получены, остался последний площадью 24 га, который, собственно, и обсуждается.

Опыт – единственный критерий истины

Надо заметить, что члены комиссии с самого начала были настроены скептически. Во-первых, изумление вызвала некоторая пестрота фирм, которые в разное время добивались прав на добычу известняка. Фигурировали здесь АО Floccossa, ТОО Narva Pajukivi, еще какие-то, и наконец, группа «Икар» с совершенно верной, что похвально, латинизированной транскрипцией имени мифологического героя. Но главное даже не в этом, а в способах добычи известняка, один из которых, одобренный, между прочим, Департаментом охраны окружающей среды, предусматривает взрывные работы. По этому поводу негативно высказались практически все члены комиссии. Попытка Галины Пустошной обосновать данный метод понимания не встретила, да и сама докладчица признала, что «такие технологии выгодны, в первую очередь, предпринимателю».

Депутат горсобрания Алексей Мяги еще до начала заседания высказался категорически против взрывов в черте города и подтвердил свою позицию в ходе обсуждения, отметив, в частности, что территория карьера отстоит от ближайших жилых домов максимум на 2 километра и что, когда относительно недавно подобные работы производились еще дальше, в России, взрывная волна доходила до Нарвы. Он же справедливо заметил, что «проектом решения не регулируются вопросы, связанные с грязью, пылью – это все тоже пойдет в город». Будут использоваться большегрузные автомобили, которые испортят дорожное покрытие, а оно сейчас «в идеальном состоянии». В общем, резюмировал Алексей Мяги, «этим проектом вы не защищаете интересы города», проект «сырой», горуправе следует его отозвать и переработать.

Не менее категоричен был член комиссии Александр Брокк, который напомнил, что на этом карьере в 1980-е годы проводились взрывные работы, и он, как очевидец, свидетельствует: все стекла в окнах близстоящих домов были выбиты, больше тысячи пришлось менять. Потому что ударная волна оказалась очень сильной, но тогда на месте нынешней промзоны был лес, хоть как-то защищавший от шума. А теперь его нет, но имеется множество предприятий, так «там все стекла вылетят от этих взрывных работ». Александр Брокк обратил внимание на один из пунктов проекта, который гласит, что «в ходе подготовительных работ будет создана система водоотвода, построен осадочный бассейн и очищен лес». Так вот эти 24 га леса «просто уберут»! И что же, оставшийся зеленый массив «мы меняем на кому-то нужный щебень»? Да, он пойдет в будущем на строительство дороги, только дорога-то эта «не наша, не городская».

Депутат горсобрания и председатель комиссии Алексей Воронов настоятельно рекомендовал пригласить для окончательного рассмотрения представителей технопарков и обязательно руководство «Аквафора», который имеет дело с экологически чистым производством и которому подобное соседство, говоря мягко, нежелательно.

Весомость решения

Все члены комиссии высказали свои мнения и в итоге единогласно постановили: вопрос отложить до 22 августа, даты следующего заседания, на которое будут приглашены все заинтересованные лица. Проблема однако в том, – это подчеркнул Алексей Евграфов, – что принять решение следует до 30 сентября, как предписано в письме от 3 июля Департаментом охраны окружающей среды. И даже если вердикт горсобрания будет отрицательным, правительство оставляет за собой право решать по-своему и, скажем, в приказном порядке инициирует добычу известняка. Но в таком случае, заметим от себя, на понятии «демократия в Эстонии» можно ставить жирный крест. Или избрать путь общегородской борьбы по примеру жителей Тарту, которые, напомнил Алексей Воронов, добились все-таки отмены строительства целлюлозно-бумажного комбината.

Сергей ТРОХАЧЕВ