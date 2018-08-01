Российский консул пожелал эстонскому дубу и российкой березе дружно расти рядом долгие годы

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Сегодня, 24 августа, в присутствии представителей национально-культурных обществ и посольств России, США, Белоруссии, Молдовы, Израиля в Нарве в строящемся рядом с Нарвским спортцентром парке была торжественно заложена Роща народов Эстонии.

Каждое дерево в этой роще будет представлять одну из проживающих в Эстонии национальностей, количество представителей которой составляет не менее 100 человек: таких национальностей в Эстонии 37. Каждое дерево, предсатвляющее ту или иную национальность, связано с национальными, историческими, культурными и религиозными символами 37 стран. Россию представляет береза, Эстонию — дуб.

Всего же на территории строящегося парка будет высажено три рощи, каждая из которых появится благодаря различным общественным инициативам, а парк в целом является подарком Нарвы к 100-летию Эстонии: в течение трех лет Нарва вложит в его создание и развитие 2 миллиона евро и через три года этот парк может стать одним из любимых мест отдыха горожан. В церемонии посадки дубового саженца, символизирующего Эстонию, приняли участие председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, эксперт министества культуры Эстонии Эдуард Одинец, вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Александр Евграфов и городской секретарь Антс Лийметс.

На церемонии закладки рощи было сказано много добрых и теплых слов о том, что Роща народов символизирует хорошие отношения как между разными национальностями, населяющими Эстонию, так и государствами, каждое из которых представлено тем или иным деревом. «В данном мероприятии я вижу много символического. Эта роща означает мирное сосуществование разных стран и народов на планете Земля. Как мне объяснили, здесь будут и дубы, символизирующие и Эстонию, и США, и береза, символизирующая Россию. Я очень раз тому, что организаторы этого мероприятия и те, кто планировал эту рощу, создали такую схему посадки деревьев, которая исключает противоречие между деревьями, позволяет им мирно взрослеть, мирно сосуществовать и, надеюсь, дожить до глубокой старости. Верю, что придет время, когда Роща народов станет зрелой и желаю, чтобы ни одно дерево здесь не болело», - сказал генконсул России в Нарве Юрий Грибков.

Ирина Токарева

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